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المدير السابق لأعمال هيفاء وهبي يشعل “تويتر” بتغريدته لها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أشعل محمد وزيري المدير السابق لأعمال النجمة هيفاء وهبي موقع “تويتر”، بتغريدة توجه بها إليها قائلاً: “”بحضرلك مفاجأة هتاكلي صوابعك وراها”، فردّت الأخيرة بحماس “مش قادرة استنى”.



وأثار التغريدة جدلاً حول عودة وزيري عن استقالتها التي أعلنها قبل أيام جرّاء تعرضه لهجوم عنيف من جانب جمهورها بسبب انتقاده فرقة “مشروع ليلى”.


 وغرّد وزيري في حسابه على موقع “تويتر”: “هيفا حبيبتي انتي عارفة كويس إني دايما عايزلك أحسن حاجة وميهمنيش غير مصلحتك وطول الفترة اللي احنا فيها مع بعض كنت بساعدك بقلب وإخلاص”.


وأضاف: “وعارفة كمان إني عمري ما كنت مدير أعمال حد وبعمل كده معاكي عشان انتي أغلى حد عندي ومن غير أجر أو مقابل بس يكفيني أشوفك مبسوطة وعشان اللي شوفته منك ومعاكي وقلبك النضيف واللي بيننا يخليني أجيبلك الدنيا تحت رجليكي”.


وتابع: “وعلى أد ما أنا بحبك أكيد بحب أشوفك ناجحة ومرضاش بسببي جمهورك يهاجمك وأنا مش هقدر أغير موقفي ولا أي رأي أنا مؤمن بيه وأنا كمان مش هقدر على اللي بيتقالي وتقييمي على حاجة مش شغلتي أساسًا”.


وأردف قائلاً: “وأهلي اللي اتبهدلوا وكرامتي وإهاناتي اللي بشوفها، أنا بقولك رسميًا أنا مبقاش ليا أي علاقة بشغلك بس بقولك وبقولها لكل الناس إنك هتفضلي مسؤولة مني وهخاف عليكي”.


يُذكر أن وهبي غرّدت مساندة وزيري بعد الهجوم عليه، بقولها: “وزيري، أنا آسفة لو فيه تطاول صار من البعض بحقك بسببي، وآسفة لو حدا من الفانز، انجرح من رأي وزيري أو من رد فعله، بليز اللي بحبني يركز معي”.




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