أردنية, دسّت, المخدرات, في, مركبة, زوجها, ووشت, به, للأمن!!,

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أكد خبراء تقنيين مختصين، أن ضعف بطارية هاتف "الآيفون" تدريجيا، يكون الأمر ناتجا...
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ضمن التحديثات التي ستدرجها، تتطلع شركة "فيسبوك" التي تمتلك تطبيق "واتس اب" الشهير،...
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