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يونس عرابي من كفرمندا يرثي ابنة عرابة أية نعامنة
2019-08-19 10:41:21
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يونس عرابي من كفرمندا يرثي ابنة عرابة أية نعامنة
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1.
تعزيه
-
باسمي واسم عائلتي نعزي الاخ سليم نعامنة بوفاة ابنته اية ان لله وانا اليهي راجعون
ايلات -
جهاد ابوزينة
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