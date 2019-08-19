المشهد:, الحاج, نجدي, مرعي, (أبو, عماد), في, ذمة, الله,

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ينعى الحزب الشيوعي وجبهة الناصرة الديمقراطية، فاروق حكيم، أبو المنذر، الذي رحل...
انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم في عرابة المربي محمد يوسف عوض ياسين ابو يوسف عم...
توفي فجر اليوم الخميس في مدينة سخنين طيب الذكر حسن يوسف خلايلة "أبو خالد" عن عمر...
فجعت بلدة فسوطة صباح اليوم الثلاثاء بخبر وفاة الفتاة الطالبة برنديت نبيل دكو 15...
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعي اليكم نبأ وفاة الحاج الاستاذ مرعي حسن علي فلاح...
"كلّ نفس ذائقة الموت" انتقلت إلى رحمته تعالى في عرابة اليوم الاربعاء الحاجة...
انتقلت الى رحمة الله تعالى اليوم في عرابة الحاجة سمية عبدالغني موعد قراقرة ام...
غيب الموت اليوم الاثنين الكاتبة المحامية نائلة عطية بعد صراع مع المرض لم يمهلها...
. . انتقل الى رحمة الله تعالى المرحوم الحاج احمد صبري عثمان ايو رياض من حي...