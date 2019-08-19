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المشهد: الحاج نجدي مرعي (أبو عماد) في ذمة الله



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بسم الله الرَّحمن الرَّحيم


(يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ* ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً* فَادْخُلِي فِي عِبَادِي* وَادْخُلِي جَنَّتِي)


انتقل إلى رحمة الله تعالى، صباح اليوم، الاثنين 19/8/2019، في قرية المشهد، الحاج نجدي أحمد سعيد مرعي (أبو عِناد)عَنِ عمر ناهز 77 عامًا.


وسيشيع جثمانه الطَّاهر مِنْ منزل أبنائه في حيِّ السَّهلات، عند صلاة ظهر اليوم الاثنين 19/8/2019، للصَّلاة عليه في المسجد القديم، ثُمَّ ليوارى الثَّرى في مقبرة القرية.


لا اراكم الله مكروها بعزيز


إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعون




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