المشهد:, الحاج, نجدي, مرعي, (أبو, عماد), في, ذمة, الله,

بسم الله الرَّحمن الرَّحيم(يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ* ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً* فَادْخُلِي فِي عِبَادِي* وَادْخُلِي جَنَّتِي)انتقل إلى رحمة الله تعالى، صباح اليوم، الاثنين 19/8/2019، في قرية المشهد، الحاج نجدي أحمد سعيد مرعي (أبو عِناد)عَنِ عمر ناهز 77 عامًا.وسيشيع جثمانه الطَّاهر مِنْ منزل أبنائه في حيِّ السَّهلات، عند صلاة ظهر اليوم الاثنين 19/8/2019، للصَّلاة عليه في المسجد القديم، ثُمَّ ليوارى الثَّرى في مقبرة القرية.لا اراكم الله مكروها بعزيزإِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعون