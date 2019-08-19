تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-19 13:58:27 جحيم على الأرض - صحراء داناكيل في اثيوبيا حيث عثر على جثة الطالبة الجامعية آية نعامنة من عرابة |  2019-08-19 13:50:42 مثول الرئيس السوداني السابق عمر البشير أمام المحكمة في تهم بالفساد |  2019-08-19 13:45:16 قريبا.. دخول أوروبا سيكون أسرع لكن أكثر صعوبة |  2019-08-19 13:38:58 مصرع 4 مشجعين وإصابة 7 بأعمال شغب في "ديربي" هندوراس |  2019-08-19 12:39:41 اعتقال سائق من معاوية يقود سيارة ورخصته السياقة ملغية |  2019-08-19 12:26:00 المحكمة تبحث طلب توسيع نافذة القيد الإلكتروني للشيخ رائد |  2019-08-19 12:15:54 أول سيدة مصرية تشغل منصب مأذون شرعي |  2019-08-19 11:22:17 كان سيحتفل بزفافه بعد ايام - مصرع الشاب اشرف احمد مصطفى مشاعلة من بيت لحم بحادث عمل بالقدس |  2019-08-19 11:04:26 عالم أسترالي يكشف عن سبب غريب أدى لغزو العراق والإطاحة بصدام |  2019-08-19 10:53:30 أردنية دسّت المخدرات في مركبة زوجها ووشت به للأمن!! |  2019-08-19 10:47:53 أنباء سارة لعشاق برشلونة - ميسي تعافى بشكل كامل |  2019-08-19 10:35:58 المشهد: الحاج نجدي مرعي (أبو عماد) في ذمة الله |  2019-08-19 10:34:48 المطران عطا الله حنا : " القدس مستهدفة في كافة تفاصيلها ولا يستثنى من ذلك احد على الاطلاق |  2019-08-19 10:20:39 ضبط مسدس وذخيرة وتوقيف 4 مشتبهين بوادي الحمام |  2019-08-19 09:42:35 ريفلين يطلب من رئيسة اثيوبيا تسريع اجراءات نقل نعش آية |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ضبط مسدس وذخيرة وتوقيف 4 مشتبهين بوادي الحمام



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اوقفت الشرطة في منطقة الشمال 4 مشتبهين (16,18,24,44 عاما) من قرية وادي الحمام وذلك بشبهة حيازة سلاح وذخيرة.


وكانت الشرطة قامت بحملة واسعة في اكثر من مكان في القرية حيث ضبطت مسدسا وذخيرة .


واكدت الشرطة انها مستمرة في حملاتها بحثا عن الاسلحة غير المرخصة في المجتمع العربي.



وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي :


*شرطة اسرائيل القت القبض على 4 مشتبهين بارتكاب مخالفات في مجال الأسلحة غير القانونية بعد ممداهمة عدة اماكن  في وادي الحمام وضبطت مسدس وذخيرة*


*تواصل شرطة إسرائيل مكافحة ضواهر العنف والجرم الخطير، دون هوادة،  بما في ذلك القيام بأنشطة لتطبيق القانون والتوعية بهدف الحد من ظاهرة التجارة بالأسلحة وحيازتها واستخدامها بشكل غير قانوني في المجتمع بشكل عام، وفي المجتمع العربي بشكل خاص، من أجل الحفاظ على سلامة وأمن الجمهور* 


في اطار هذا ذلك قام يوم امس افراد الشرطة بما فيهم من حرس الحدود بنشاط مبادر لتفتيش في عدة اماكن في وادي الحمام ليضبطوا مسدس وذخيرة.


خلال النشاط أحيل 4 مشتبهين ( 44, 24, 18 و16عام) الى التحقيق.


 *شرطة اسرائيل تستورد موارد جمة وتعمل على مدار الساعة وبشكل مبادر به بهدف ضبط الاسلحة غير القانونية بشتى الانواع واحالة كافة المجرمين المتورطين في هذه الجرائم الى العدالة-  منذ بداية عام 2019 فقط ، تم  في  لواء الشمال فقط ضبط الأسلحة الأتية* :


🔷 133 بندقية ( منها 13 ايروسفت).


🔷 264 مسدس (منها 103 ايروسفت).


🔷 98 قنبلة يدوية.


🔷 74 عبوات ناسفة.


🔷 771 زجاجات حارقة.


🔷 3279 قواعد العاب نارية + 920 مفرقعات


🔷 6 قذائف ار بي جي.


*منذ بداية العام، تم إلقاء القبض على 1086 مشتبه بحيازتة أسلحة غير قانونية استخدامها والتجارة بها. هذا  وأدت التحقيقات المهنية والسريعة حتى الآن إلى تقديم 109 لائحة اتهام وتم توقيف 112 مشتبة حتى نهاية الإجراءات القانونية ضدهم*.


*ستواصل شرطة إسرائيل مكافحة ظاهرة حيازة وإستخدام الاسلحة غير القانونية في المجتمع العربي، بشكل حازم، في كل المحاور بهدف الحد من  هذة الظاهرة بالتعاون مع القيادات المستعدة من اجل العمل على تقليص كل ما يتعلق بظواهر العنف،حيث تقوم الشرطة بعمليات تحقيق مهنية وسريعة من أجل رصد المتورطين الذين يضرون بمستوى الحياة المعياري للمجتمع ويشكلون الخطر على حياة الأبرياء*




كلمات متعلقة

ضبط, مسدس, وذخيرة, وتوقيف, 4, مشتبهين, بوادي, الحمام,

تابعونــا

جحيم على الأرض - صحراء داناكيل في اثيوبيا حيث عثر على جثة الطالبة الجامعية آية نعامنة من عرابة جحيم على الأرض - صحراء داناكيل في اثيوبيا حيث عثر على جثة الطالبة الجامعية آية نعامنة من عرابة 2019-08-19 | 13:58:27

صحراء داناكيل في اثيوبيا التي فقدت فيها امس الاول السبت آثار الطالبة الجامعية آية...

اعتقال سائق من معاوية يقود سيارة ورخصته السياقة ملغية اعتقال سائق من معاوية يقود سيارة ورخصته السياقة ملغية 2019-08-19 | 12:39:41

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: الليلة الماضية،...

المحكمة تبحث طلب توسيع نافذة القيد الإلكتروني للشيخ رائد المحكمة تبحث طلب توسيع نافذة القيد الإلكتروني للشيخ رائد 2019-08-19 | 12:26:00

دعت الهيئة الشعبية لنصرة عشاق الأقصى، جماهير شعبنا إلى حضور جلسة التي ستعقد اليوم...

كان سيحتفل بزفافه بعد ايام - مصرع الشاب اشرف احمد مصطفى مشاعلة من بيت لحم بحادث عمل بالقدس كان سيحتفل بزفافه بعد ايام - مصرع الشاب اشرف احمد مصطفى مشاعلة من بيت لحم بحادث عمل بالقدس 2019-08-19 | 11:22:17

لقي الشاب اشرف احمد مصطفى ابو لوحه ( مشاعلة) 20 عاما من قرية الجبعه جنوب بيت لحم...

المطران عطا الله حنا : " القدس مستهدفة في كافة تفاصيلها ولا يستثنى من ذلك احد على الاطلاق المطران عطا الله حنا : " القدس مستهدفة في كافة تفاصيلها ولا يستثنى من ذلك احد على الاطلاق 2019-08-19 | 10:34:48

استقبل سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم وفدا...

ريفلين يطلب من رئيسة اثيوبيا تسريع اجراءات نقل نعش آية ريفلين يطلب من رئيسة اثيوبيا تسريع اجراءات نقل نعش آية 2019-08-19 | 09:42:35

توجه رئيس الدولة رؤوفين رفلين الى رئيسة اثيوبيا سهلة وورق زويدي بطلب تسريع...

نقابة المحامين في اسرائيل تخرج 1413 محاميا في حفل مهيب في القدس نقابة المحامين في اسرائيل تخرج 1413 محاميا في حفل مهيب في القدس 2019-08-18 | 21:30:54

اقامت نقابة المحامين في اسرائيل حفلا لتوزيع شهادات المحاماة لألف وأربع مائة...

تشييع جثمان الشابة أمينة فرحات ياسين في الجديدة المكر تشييع جثمان الشابة أمينة فرحات ياسين في الجديدة المكر 2019-08-18 | 21:00:59

شيعت جماهير غفيرة من الجديدة المكر والمنطقة مساء اليوم الاحد جثمات الشابة أمينة...

طواقم كبيرة تعمل على اخماد حريق كبير قرب نحشون طواقم كبيرة تعمل على اخماد حريق كبير قرب نحشون 2019-08-18 | 19:13:52

جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام...

رهط:اصابة طفل تعرض للدهس رهط:اصابة طفل تعرض للدهس 2019-08-18 | 18:19:30

أصيب طفل يبلغ من العمر 11 عاماً بجراح متوسطة جراء تعرضه للدهس من قبل شاحنة في مدينة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سخنين ابناء الدوحة اتحاد ابناء مباراة يستضيف هبوعيل كريات شمونة الاثنين مساء ستاد الدوحة وحدة الجهاز الهضمي مستشفى الناصرة الانجليزي افتتاح احتفال بشارة بشارات رجل طبعون سرقة سيارة اعتقال جلمة معبر الناصرة معدات سرقة دير الاسد حيفاتخليص عامل سقط بئر 7 امتار العفولة عمق جامعة النجاح كلية الطب الطلاب يكرمون البروفيسور سليم حاج يحى انجازاته عميد تدهور حافلة ركاب اصابة امرأتين مدينة حيفا سيارات اسعاف شرطة مسرح الاطفال مشروع مهرجان الخامس عشر سخنين انطلاق مشاركة واسعة اعلان حالة طوارئ خلل طائرة هبوط اضطراري كييف اوكرانيا 182 راكبا مسافرا عجلات بلدية الناصرة اجتماع العنف تظاهرة رفع شعارات علي سلام شرطة المدينة طارئ جلسة مكافحة الارثوذكسية الطائفة سخنين تحتفل مسيرة سبت النور مشاركة واسعة قداس احتفالي حادث طرق ذاتي سخنين اصابة شرطة اسعاف منخفض جوي نهاية الاسبوع ماطر بارد ثلوج فرصة ضعيفة مهيأة مجلس محلي كفر مندا ندوة قضايا سكتم خارطة هيكلية حول تنظيم منح كتب تعيين بهاء فرنسيس فسوطة مستشفى زيف صفد شخصا احتفال البعنة تظاهرة شعارات رفع القدس الاقصى المبارك العشرات مدخل قرية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com