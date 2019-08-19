ضبط, مسدس, وذخيرة, وتوقيف, 4, مشتبهين, بوادي, الحمام,

اوقفت الشرطة في منطقة الشمال 4 مشتبهين (16,18,24,44 عاما) من قرية وادي الحمام وذلك بشبهة حيازة سلاح وذخيرة.

وكانت الشرطة قامت بحملة واسعة في اكثر من مكان في القرية حيث ضبطت مسدسا وذخيرة .واكدت الشرطة انها مستمرة في حملاتها بحثا عن الاسلحة غير المرخصة في المجتمع العربي.وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي :*شرطة اسرائيل القت القبض على 4 مشتبهين بارتكاب مخالفات في مجال الأسلحة غير القانونية بعد ممداهمة عدة اماكن في وادي الحمام وضبطت مسدس وذخيرة**تواصل شرطة إسرائيل مكافحة ضواهر العنف والجرم الخطير، دون هوادة، بما في ذلك القيام بأنشطة لتطبيق القانون والتوعية بهدف الحد من ظاهرة التجارة بالأسلحة وحيازتها واستخدامها بشكل غير قانوني في المجتمع بشكل عام، وفي المجتمع العربي بشكل خاص، من أجل الحفاظ على سلامة وأمن الجمهور*في اطار هذا ذلك قام يوم امس افراد الشرطة بما فيهم من حرس الحدود بنشاط مبادر لتفتيش في عدة اماكن في وادي الحمام ليضبطوا مسدس وذخيرة.خلال النشاط أحيل 4 مشتبهين ( 44, 24, 18 و16عام) الى التحقيق.*شرطة اسرائيل تستورد موارد جمة وتعمل على مدار الساعة وبشكل مبادر به بهدف ضبط الاسلحة غير القانونية بشتى الانواع واحالة كافة المجرمين المتورطين في هذه الجرائم الى العدالة- منذ بداية عام 2019 فقط ، تم في لواء الشمال فقط ضبط الأسلحة الأتية* :🔷 133 بندقية ( منها 13 ايروسفت).🔷 264 مسدس (منها 103 ايروسفت).🔷 98 قنبلة يدوية.🔷 74 عبوات ناسفة.🔷 771 زجاجات حارقة.🔷 3279 قواعد العاب نارية + 920 مفرقعات🔷 6 قذائف ار بي جي.*منذ بداية العام، تم إلقاء القبض على 1086 مشتبه بحيازتة أسلحة غير قانونية استخدامها والتجارة بها. هذا وأدت التحقيقات المهنية والسريعة حتى الآن إلى تقديم 109 لائحة اتهام وتم توقيف 112 مشتبة حتى نهاية الإجراءات القانونية ضدهم*.*ستواصل شرطة إسرائيل مكافحة ظاهرة حيازة وإستخدام الاسلحة غير القانونية في المجتمع العربي، بشكل حازم، في كل المحاور بهدف الحد من هذة الظاهرة بالتعاون مع القيادات المستعدة من اجل العمل على تقليص كل ما يتعلق بظواهر العنف،حيث تقوم الشرطة بعمليات تحقيق مهنية وسريعة من أجل رصد المتورطين الذين يضرون بمستوى الحياة المعياري للمجتمع ويشكلون الخطر على حياة الأبرياء*