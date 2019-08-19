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اعتقال شاب من شرقي القدس بشبهة اغتصاب سائحة
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قشاط سلّم متحرك يكاد يجهز على ذراع طفلة في الصين
2019-08-19 09:55:38
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لحظات عصيبة على سلم متحرك!
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