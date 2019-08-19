ريفلين, يطلب, من, رئيسة, اثيوبيا, تسريع, اجراءات, نقل, نعش, آية,

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اقامت نقابة المحامين في اسرائيل حفلا لتوزيع شهادات المحاماة لألف وأربع مائة...
شيعت جماهير غفيرة من الجديدة المكر والمنطقة مساء اليوم الاحد جثمات الشابة أمينة...
جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام...
أصيب طفل يبلغ من العمر 11 عاماً بجراح متوسطة جراء تعرضه للدهس من قبل شاحنة في مدينة...
توفيت اليوم الاحد الطفلة رهف ابو طير البالغة من العمر 5 سنوات بعد ان تعرضت للغرق في...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة القدس :"اعتقلت الشرطة المشتبه بقضية اغتصاب...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:شرقي اورشليم القدس:...
أعلنت عائلة الشابة ايه نعامنة من عرابة قبل قليل العثور عليها قد فارقت الحياة في...
مددت محكمة الصلح في عكا ظهر اليوم الاحد اعتقال مشتبه من المكر بقتل زوجته المرحومة...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان وزارة التربية والتعليم كمال عطيلة :"العام...