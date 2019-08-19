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ريفلين يطلب من رئيسة اثيوبيا تسريع اجراءات نقل نعش آية



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توجه رئيس الدولة رؤوفين رفلين الى رئيسة اثيوبيا سهلة وورق زويدي بطلب تسريع إجراءات نقل نعش الشابة اية نعامنة الى إسرائيل ليوارى الثرى فيها. 


وقد لقيت اية نعامنة، وهي في الثانية والعشرين من العمر من مدينة عرابة الجليلية، لقيت مصرعها في صحراء داناكيل بشمال شرق اثيوبيا بعد ان ضلت طريقها خلال رحلة مع بعثة طلابية من معهد العلوم التطبيقية التخنيون في حيفا. 

ويعتقد ان الطالبة توفيت جراء سقوطها من ارتفاع خلال سيرها على الأقدام لمسافة طويلة في هذه الصحراء حيث عثر على جثتها صباح امس .


وبدورها تعمل وزارة الخارجية في القدس على نقل النعش إلى إسرائيل ليوارى الثرى فيها.


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