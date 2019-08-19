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حظر تطبيق واتس على من هم دون سن 13 عاماً



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يعكف القائمون على تطبيق واتس اب على حظر خدماتها على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عاما، بالرغم من انه من غير المعروف لغاية الآن طريقة تطبيق هذه الإجراءات.



وتتطلع شركة "فيسبوك" التي تمتلك تطبيق "واتس اب" الشهير، الى ادراج التعرف على المستخدم من خلال بصمات الأصابع علاوة على الحد من جيل المستخدمين بحيث لا يقل عن 13 عاما.


تأتي الخطوة من القائمين على "واتس اب" في اعقاب تكرار حوادث التعرض للأطفال بألفاظ نابية في مجموعات الدردشة عبر هذا التطبيق، وتقرر مؤخرا الحظر التام على استخدام التطبيق من قبل الصغار دون سن الـ 13 عاما، بينما يكون هذا الحد في دول الاتحاد الأوروبي 16 عاما.


وسيكتب في شروط استخدام التطبيق عند التسجيل: "إذا كنت تحت السن التي تخولك بالموافقة على شروط الاستخدام في دولتك، عليك التوجه الى ولي امرك او أحد والديك ليوافق بدلا عنك على شروط الاستخدام ".




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