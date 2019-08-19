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أصالة تطرح الأغنية الثالثة من ألبومها الجديد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



طرحت الفنانة السورية ​أصالة​ أغنية "حاجة متخصكش" من ألبومها الجديد "في قربك"، وذلك عبر أحد التطبيقات الموسيقية.



الأغنية من كلمات ​ناصر الجيل​، ألحان وتوزيع ​آدم حسين​، غيتار أوسو، مهندس صوت أندرو داوود، وميكس في لندن.


وكانت أصالة قد طرحت الأسبوع الماضي أغنيتين من ألبومها الجديد، الأولى هي "نكتة بايخة" من كلمات عبد الحميد حباك، ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع فهد. والثانية هي أغنية "مبقاش سر من كلمات أمير طعيمة، ألحان أحمد زعيم، توزيع فهد، وتريات فهد، تنفيذ وتريات تامر غنيم.




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