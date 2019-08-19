7, مشاكل, صحية, سببها, نقص, الحديد, في, الدم,

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اقترب العلماء من القدرة على تحقيق الشفاء في حالات الإصابة بحمى الإيبولا النزفية...
كشف باحثون عن سروال قصير (شورت) آلي يساهم في تحسين أداء ممارسي رياضة المشي أو الركض...
أدخل عشرات الأشخاص غالبيتهم من المراهقين إلى المستشفى في الولايات المتحدة بسبب...
اكتشف علماء في معهد Karolinska بالسويد عضوا في الجلد يتكون من شبكة من الخلايا الدبقية...
حذّر خبراء الصحة العامة في بريطانيا من الإفراط في تناول الزيتون المخلل، قائلين إن...
لا شك أن أسوأ كابوس للآباء هو رؤية أطفالهم وأبنائهم يعانون، فما بالكم برؤيتهم...
تكيفت البكتيريا المسببة لالتهاب الأمعاء والقولون مع العيش في المستشفيات، ما ساعد...
كشفت دراسة أجرتها جامعة Leeds شملت 25 مشجعا، أن مشاهدة كرة القدم تساهم في خفض ضغط الدم...
بدأ مرض الحصبة المعدي بالانتشار السريع في مختلف مناطق العالم. ووفقا لبيانات...
تعد فاكهة "الغريب فروت" من أحد الفواكه الحمضية الشهيرة بغناها بمضادات الأكسدة،...