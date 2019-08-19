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7 مشاكل صحية سببها نقص الحديد في الدم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 يؤدي نقص الحديد في الدم إلى ظهور عدة مشاكل صحية عند الإنسان، وذلك بسبب انخفاض مستويات خلايا الدم الحمراء.



ومن الأسباب الشائعة لنقص الحديد في الدم سوء التغذية وعدم الحصول على العناصر الغذائية الهامة، كما أن بعض الأمراض يمكن أن تساهم في الإصابة بنقص الحديد مثل التهاب الأمعاء أو فقدان الدم خلال الدورة الشهرية أو بسبب حدوث نزيف.


وفيما يلي بعض المشاكل الصحية التي ينتج عنها نقص الحديد في الدم:


1- ضيق التنفس: يؤدي نقص الحديد في الدم إلى انخفاض مستويات الأوكسجين في جسم الإنسان، وهذا يعني أن العضلات لن تحصل على الكمية الكافية من الأوكسجين للقيام بأنشطتها الطبيعية. ونتيجة لذلك، سوف يزيد معدل التنفس بينما يحاول الجسم الحصول على المزيد من الأوكسجين.


2- الصداع والدوار: يتسبب نقص الحديد في عدم وصول كمية كافية من الأوكسجين إلى الدماغ، وبالتالي تتضخم الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى الشعور بالصداع، وفق ما ذكر موقع "ويب طبي".


3- خفقان القلب: المستويات المنخفضة من الأوكسجين تعني أن القلب يجب أن يعمل بجهد أكبر، مما يؤدي إلى عدم انتظام ضرباته.


4- تورم ووجع اللسان والفم: لمن يعاني من هذا المرض، غالبا ما يلاحظ انتفاخ لسانه والتهابه والشعور بألم في الفم.


5- تململ الساقين: يؤدي نقص الحديد إلى متلازمة تململ الساق، التي يقصد بها، رغبة قوية لتحريك الساقين عند البقاء في وضعية ثابتة، ويمكن أن تسبب شعورا بالحكة وخاصة في الليل.


6- الشعور بالتعب: عندما لا يحتوي الجسم على كمية كافية من الحديد والأوكسجين، فإن الجسم يفقد الطاقة ويزداد الشعور بالتعب.


7- برودة الأطراف: انخفاض كمية الأوكسجين في اليدين والقدمين، يتسبب في شعور المريض ببرودة أطرافه حتى خلال الأجواء الحارة.




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