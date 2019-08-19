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براتب خرافي.. صلاح أعلى اللاعبين أجرا في البريميرليغ



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 يتجه ليفربول إلى جعل محمد صلاح أعلى اللاعبين أجرا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بعقد سنوي يصل إلى 27.22 مليون دولار.



وذكرت تقارير إسبانية أن الملك المصري الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف، قريب من توقيع عقد جديد يصل راتبه الأسبوعي فيه إلى 522 ألف دولار.


ومدد صلاح الصيف الماضي تعاقده مع "الريدز" حتى العام 2023، ولكن أبطال أوروبا يريدون تقديم تمديد آخر له لعام إضافي مع زيادة في الراتب.


وسجل صلاح (27 عاما) 54 هدفا في 74 مباراة بالبريميرليغ منذ انضمامه إلى "الريدز" عام 2017.


يذكر أن مهاجم مانشستر يونايتد التشيلي ألكسيس سانشيز الذي يُتوقع أن ينتقل هذا الصيف إلى إنتر ميلان الإيطالي، يتقاضى الراتب نفسه.




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