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صرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل توجهه بعد ظهر اليوم الى أوكرانيا بأن إسرائيل...
استنكر رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب، بشدة اقتحام قوات...
استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، ظهر اليوم الأحد، السفير...
أعلنت السلطات الأفغانية، الأحد، مقتل 63 شخصا قتلوا، وجرح 182 آخرين، في التفجير،...
قال السيناتور الامريكي بيرني ساندرز، الذي يترشح عن الحزب الديمقراطي في...
قالت وزارة الدفاع الإيرانية، إنها جاهزة لاستهداف أي عدو يقع على مدى ألفي كيلومتر،...
أعلنت وزارة العدل الأميركية إصدار مذكرة الجمعة لضبط ناقلة النفط الإيرانية "غريس...
اعترضت منظومة القبة الحديدية الليلة الماضية قذيفة صاروخية تم اطلاقها من قطاع غزة...
توعد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الإسرائيليين بحضور بث مباشر لتدمير...
قالت النائبة الأمريكية رشيدة طليب يوم الجمعة إنها لن تزور أسرتها في الضفة الغربية...