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ترامب يرجح كشف تفاصيل "صفقة القرن" بعد الانتخابات الإسرائيلية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان على الأرجح عن "صفقة القرن" التي صاغها مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر، بعد الانتخابات الإسرائيلية التي تجري في 17 سبتمبر المقبل.



وكوشنر صهر ترامب وهو المهندس الرئيسي لخطة تنمية اقتصادية مقترحة بقيمة 50 مليار دولار للفلسطينيين ومصر والأردن ولبنان بزعم إحلال السلام في المنطقة.


وكان  كوشنر قد قال إن ترامب مستعد للتواصل مع الرئيس  محمود عباس "في الوقت المناسب"، مضيفا أن "لدى واشنطن مقاربة مدروسة ولا نزال نتحرى الدقة ونفكر في تقديم مقترحات منطقية للفلسطينيين والإسرائيليين من أجل العيش بسلام وازدهار".


وادعى كوشنر أن واشنطن تقدم "فرصة للفلسطينيين والإسرائيليين لإنهاء النزاع الذي استمر سنوات طويلة".


وذكر أنه قدم في ما يسمى ورشة عمل البحرين  "الخطوط العريضة للمستقبل الاقتصادي في المنطقة"، مشيرا إلى أنه سيعلن عن مزيد من الخطوات.




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