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الطقس: ارتفاع درجات الحرارة



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يكون الجو، اليوم الاثنين، صيفياً عادياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف  ارتفاع الموج.



هذه الليلة يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط  ارتفاع الموج.


الثلاثاء 2019/08/20: يكون الجو صيفياً عادياً، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف  ارتفاع الموج.


الاربعاء 2019/08/21: يكون الجو صيفياً عادياً، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف  ارتفاع الموج .


الخميس 2019/08/22: يكون الجو حارا نسبيا الى حار ، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 2-3 ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف  ارتفاع الموج .




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