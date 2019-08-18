نقابة, المحامين, في, اسرائيل, تخرج, 1413, محاميا, في, حفل, مهيب, في, القدس,

اقامت نقابة المحامين في اسرائيل حفلا لتوزيع شهادات المحاماة لألف وأربع مائة وثلاثة عشر محاميا بعد ان اجتازوا امتحان نقابة المحامين والذين درسوا في مختلف الكليات والجامعات في البلاد وخارجها.

وحضر الاحتفال رئيس نقابة المحامين في اسرائيل المحامي ابي حيمي ووزير العدل امير اوحانا ومدير عام نقابة المحامين المحامي اوري الفارسي ورؤساء الالوية النقابية في البلاد , واعضاء المجلس القطري في نقابة المحامين .وافتتح الحفل وزير العدل عضو الكنيست امير اوحانا قائلا :- اسمحوا لي ان ابارك لكم هذا النجاح الكبير بامتحانات النقابة ,فلدينا في بعض الأحيان العديد من الآراء والرؤى المختلفة على اختلاف انتماءاتنا ولكن هناك شيء مشترك يجمعنا جميعا وهو حب القضاء والبحث عن العدالة المطلقة. وأضاف ان نقابة المحامين هي جهة مركزية بمركبات الجهاز القضائي بإسرائيل.وتحدث المحامي ابي حيمي رئيس نقابة المحامي فرحب بالخريجين وقال ان " قلوبنا وابواب النقابة مفتوحة لكم. ومن اليوم أصبحتم أعضاء بنقابة المحامين العامة ". وأضاف ان نقابة المحامين هي تنظيم مهني يضم بداخلة اللجان المهنية والتي تعمل داخل اطار النقابة على الصعيد القطري وصعيد الالوية النقابية المختلفة. واكد ان مهنة المحاماة ليست مهنة عادية انما هي طريق حياة ورسالة من اجل الدفاع عن الجهاز القضائي في البلاد وفي النهاية تمنى المحامي ابي حيمي النجاح لجميع المحامين في حقل العمل.وتحدث المحامي وائل خلايلة رئيس لجنة التدريب القطرية في النقابة والذي اكد ان المتخرجين هم صفوة طلبة الحقوق خاصة بعد اجتيازهم امتحان النقابة الاخير وشدد على ان النقابة ستكون بيتا مهنيا ومؤسسة نقابية تحتضن جميع المحامين في البلاد. وانتقد المحامي خلايله مواقف الوزراء الذين ادلوا بتصريحات تمس بمكانة الجهاز القضائي وتهاجم قرارات المحاكم مؤكدا على ضرورة التصدي لمثل هذه التصريحات الخطيرة لما لها من اثر سلبي على حقوق الانسان والمواطن في البلاد وخاصة بالنسبة للأقليات.