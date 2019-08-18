تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-18 21:30:54 نقابة المحامين في اسرائيل تخرج 1413 محاميا في حفل مهيب في القدس |  2019-08-18 23:19:54 نتنياهو: سنخوض معركة عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة اذا اقتضت الضرورة |  2019-08-18 22:18:17 الرجوب: سنتوجه للاتحاد الدولي لردع اسرائيل |  2019-08-18 21:00:59 تشييع جثمان الشابة أمينة فرحات ياسين في الجديدة المكر |  2019-08-18 19:13:52 طواقم كبيرة تعمل على اخماد حريق كبير قرب نحشون |  2019-08-18 18:19:06 برشلونة ينتظر رسالة نيمار لتخدير ميسي |  2019-08-18 18:19:30 رهط:اصابة طفل تعرض للدهس |  2019-08-18 18:14:41 القدس:وفاة الطفلة رهف ابو طير بعد تعرضها للغرق خلال ايام عيد الاضحى |  2019-08-18 18:13:45 الخارجية الأردنية تستدعي السفير الإسرائيلي |  2019-08-18 15:07:22 اعتقال شاب من شرقي القدس بشبهة اغتصاب سائحة |  2019-08-18 15:00:21 بيت لاهيا تشيّع جثامين شهدائها الثلاثة |  2019-08-18 14:29:01 ادوية جديدة تمنح الحياة لمرضى الإيبولا |  2019-08-18 14:27:31 ديبالا يوجه رسائل حاسمة إلى يوفنتوس وسان جيرمان |  2019-08-18 14:25:12 الشرطة تعتقل 3 شبان من شرقي القدس بشبهة خطف شاب وتهديده |  2019-08-18 14:40:56 تغطية خاصة:عرابة تعيش حالة حزن بعد العثور على جثة الطالبة ايه نعامنة في اثيوبيا...فيديو وصور |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

نقابة المحامين في اسرائيل تخرج 1413 محاميا في حفل مهيب في القدس



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اقامت نقابة المحامين في اسرائيل حفلا لتوزيع شهادات المحاماة لألف وأربع مائة وثلاثة عشر محاميا  بعد ان اجتازوا امتحان نقابة المحامين والذين درسوا في مختلف الكليات والجامعات في البلاد وخارجها.

وحضر الاحتفال رئيس نقابة المحامين في اسرائيل المحامي ابي حيمي ووزير العدل امير اوحانا ومدير عام نقابة المحامين  المحامي اوري الفارسي ورؤساء الالوية النقابية في البلاد , واعضاء المجلس القطري في نقابة المحامين .
وافتتح الحفل وزير العدل عضو الكنيست امير اوحانا قائلا :- اسمحوا لي ان ابارك لكم هذا النجاح الكبير بامتحانات النقابة ,فلدينا في بعض الأحيان العديد من الآراء والرؤى المختلفة  على  اختلاف انتماءاتنا ولكن هناك شيء مشترك يجمعنا جميعا وهو حب القضاء والبحث عن العدالة المطلقة. وأضاف ان نقابة المحامين هي جهة مركزية بمركبات الجهاز القضائي بإسرائيل.   

 وتحدث المحامي ابي حيمي رئيس نقابة المحامي فرحب بالخريجين وقال ان " قلوبنا وابواب النقابة مفتوحة لكم. ومن اليوم أصبحتم أعضاء بنقابة المحامين العامة ".  وأضاف ان نقابة المحامين هي  تنظيم مهني يضم بداخلة اللجان المهنية والتي تعمل داخل اطار النقابة  على الصعيد القطري وصعيد الالوية النقابية المختلفة.    واكد ان مهنة المحاماة ليست مهنة عادية انما هي طريق حياة ورسالة من اجل الدفاع عن الجهاز القضائي في البلاد وفي النهاية تمنى المحامي ابي حيمي النجاح لجميع المحامين في حقل العمل.   
وتحدث  المحامي وائل خلايلة رئيس لجنة التدريب القطرية في النقابة  والذي اكد ان المتخرجين هم صفوة طلبة الحقوق خاصة بعد اجتيازهم امتحان النقابة الاخير وشدد على ان النقابة ستكون بيتا مهنيا ومؤسسة نقابية تحتضن جميع المحامين في البلاد.  وانتقد المحامي خلايله مواقف الوزراء الذين ادلوا بتصريحات تمس بمكانة الجهاز القضائي وتهاجم قرارات المحاكم مؤكدا على ضرورة التصدي لمثل هذه التصريحات الخطيرة لما لها من اثر سلبي على حقوق الانسان والمواطن في البلاد وخاصة بالنسبة للأقليات.






كلمات متعلقة

نقابة, المحامين, في, اسرائيل, تخرج, 1413, محاميا, في, حفل, مهيب, في, القدس,

تابعونــا

تشييع جثمان الشابة أمينة فرحات ياسين في الجديدة المكر تشييع جثمان الشابة أمينة فرحات ياسين في الجديدة المكر 2019-08-18 | 21:00:59

شيعت جماهير غفيرة من الجديدة المكر والمنطقة مساء اليوم الاحد جثمات الشابة أمينة...

طواقم كبيرة تعمل على اخماد حريق كبير قرب نحشون طواقم كبيرة تعمل على اخماد حريق كبير قرب نحشون 2019-08-18 | 19:13:52

جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام...

رهط:اصابة طفل تعرض للدهس رهط:اصابة طفل تعرض للدهس 2019-08-18 | 18:19:30

أصيب طفل يبلغ من العمر 11 عاماً بجراح متوسطة جراء تعرضه للدهس من قبل شاحنة في مدينة...

القدس:وفاة الطفلة رهف ابو طير بعد تعرضها للغرق خلال ايام عيد الاضحى القدس:وفاة الطفلة رهف ابو طير بعد تعرضها للغرق خلال ايام عيد الاضحى 2019-08-18 | 18:14:41

توفيت اليوم الاحد الطفلة رهف ابو طير البالغة من العمر 5 سنوات بعد ان تعرضت للغرق في...

اعتقال شاب من شرقي القدس بشبهة اغتصاب سائحة اعتقال شاب من شرقي القدس بشبهة اغتصاب سائحة 2019-08-18 | 15:07:22

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة القدس :"اعتقلت الشرطة المشتبه بقضية اغتصاب...

الشرطة تعتقل 3 شبان من شرقي القدس بشبهة خطف شاب وتهديده الشرطة تعتقل 3 شبان من شرقي القدس بشبهة خطف شاب وتهديده 2019-08-18 | 14:25:12

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:شرقي اورشليم القدس:...

تغطية خاصة:عرابة تعيش حالة حزن بعد العثور على جثة الطالبة ايه نعامنة في اثيوبيا...فيديو وصور تغطية خاصة:عرابة تعيش حالة حزن بعد العثور على جثة الطالبة ايه نعامنة في اثيوبيا...فيديو وصور 2019-08-18 | 14:40:56

أعلنت عائلة الشابة ايه نعامنة من عرابة قبل قليل العثور عليها قد فارقت الحياة في...

تمديد اعتقال زوج المرحومة أمينة فرحات بشبهة ضلوعه بجريمة قتلها تمديد اعتقال زوج المرحومة أمينة فرحات بشبهة ضلوعه بجريمة قتلها 2019-08-18 | 13:32:05

مددت محكمة الصلح في عكا ظهر اليوم الاحد اعتقال مشتبه من المكر بقتل زوجته المرحومة...

بمناسبة رأس السنة الهجرية:افتتاح العام الدراسي في المدارس العربية بـ 02.09.2019 بمناسبة رأس السنة الهجرية:افتتاح العام الدراسي في المدارس العربية بـ 02.09.2019 2019-08-18 | 11:21:03

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان وزارة التربية والتعليم كمال عطيلة :"العام...

اتهام رجل من نوف هجليل عثر بحوزته على قنبلة شظايا في الرينة اتهام رجل من نوف هجليل عثر بحوزته على قنبلة شظايا في الرينة 2019-08-18 | 11:10:03

جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة المروج :" الشرطة اعتقلت رجل يبلغ من العمر 48...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids فضيل كنانه يافة الناصرة مقتل شقيقه اتهام تنظيم داعش تأييد الدولة الاسلامية شاب اصابة عامل من عرابة مدينة طمرة منطقة صناعية مستشفى حادث عمل امطار مصحوبة عواصف رعدية الجنوب مدينة رهط تساقط خير شتاء التحقيق موظف بارز كبار الموظفين مجلس محلي ساجورنشأت ملحم بحث مثلث احدى مدن تمشيط انتشار قوات كبيرة بلاغ كاذب طعن صفد كلية طلاب السكن الطلابي الشرطة استنفار اسعاف اراب ايدول من سيتأهل مرحلة البث المباشر مشاركة فلسطينيي الداخل بث مباشر :آرسنال و واتفوردثانوية دبورية تخريج احتفال تحتفل طلاب الفوج ال 41 ثواني عشر مدرسة حي المسكوبية الناصرة احتراق بيت اطفاء مدينة اخماد اضرار دون اصابات طلاب الثانوية الشاملة في كفر قاسم يبدعون بالمناظرة الطلابيةمصرع ميار زيود . محمد واكد شابين الناصرة العفولة حادث طرق ذاتي انقلاب سيارة شرطة اسعاف سيارة نعمت الناصرة مدرسة احتفال تخريج الفوج ال 21 مدينة طلابها احتفال تخرجعماد ابو ركن عسفيا مصرع مقتل وفاة الشاب قرية طعن خلال شجار حي جنود مسرحين شفاعمرو المصادقة الخارطة الهيكيلية الرئيس عنبتاوي يستهجن موقف الجبهة ايداع
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com