نتنياهو:, سنخوض, معركة, عسكرية, واسعة, النطاق, في, قطاع, غزة, اذا, اقتضت, الضرورة,

صرح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل توجهه بعد ظهر اليوم الى أوكرانيا بأن إسرائيل ستخوص معركة عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة في حال اقتضت الضرورة ذلك وحتى قبل الانتخابات القريبة. وأضاف نتنياهو أن إسرائيل تقوم بكافة الخطوات العسكرية المطلوبة على هذه الساحة وأن الجانب الاخر يشعر بوطأة قبضتها.

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