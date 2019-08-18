طواقم, كبيرة, تعمل, على, اخماد, حريق, كبير, قرب, نحشون,

جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي:يعمل 14 طاقم اطفاء وانقاذ من محطتي بيت شميش والقدس، وطواقم اخرى من ألوية قريبة، على اخماد حريق شبّ بالقرب من القرية التعاونية "نحشون"، في مركز البلاد.

رجال الاطفاء يعملون على السيطرة على الحريق ومنع انتشارها، علمًا أنّ ألسنة اللهب تقترب بسرعة كبيرة من خط المنازل، وسيتقرر اخلاء البيوت وفقًا لتطوّر الحدث.

هذا وتعمل في المكان أيضًا 6 طائرات اطفاء من وحدة "العاد".