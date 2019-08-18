طواقم, كبيرة, تعمل, على, اخماد, حريق, كبير, قرب, نحشون,

رجال الاطفاء يعملون على السيطرة على الحريق ومنع انتشارها، علمًا أنّ ألسنة اللهب تقترب بسرعة كبيرة من خط المنازل، وسيتقرر اخلاء البيوت وفقًا لتطوّر الحدث.
هذا وتعمل في المكان أيضًا 6 طائرات اطفاء من وحدة "العاد".
رجال الاطفاء يعملون على السيطرة على الحريق ومنع انتشارها، علمًا أنّ ألسنة اللهب تقترب بسرعة كبيرة من خط المنازل، وسيتقرر اخلاء البيوت وفقًا لتطوّر الحدث.
هذا وتعمل في المكان أيضًا 6 طائرات اطفاء من وحدة "العاد".
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