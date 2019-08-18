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تشييع جثمان الشابة أمينة فرحات ياسين في الجديدة المكر



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شيعت جماهير غفيرة من الجديدة المكر والمنطقة مساء اليوم الاحد جثمات الشابة أمينة فرحات ياسين البالغة من العمر 35 عاماً وام لخمسة أطفال , وذلك بعد ان لقيت مصرعها أمس السبت في بيتها .


وكانت قد مددت محكمة الصلح في عكا ظهر اليوم الاحد اعتقال مشتبه من المكر بقتل زوجته المرحومة أمينة فرحات ياسين, وذلك حتى يوم الاثنين المقبل 26-08-2019 .
تشهد بلدة الجديدة المكر اجواء من الحزن والاسى بعد مقتل الشابة امينة فرحات ياسين أمس السبت في بيتها .

يشار الى أن المرحومة لقيت مصرعها جراء تعرضها لاعتداء باله حادث , الشرطة باشرت التحقيق واعتقلت زوجها على الفور .
يذكر الى أن وفد من المكر ترأسه والد المشتبه وصل الى بلدة مجد الكروم حيث تسكن عائلة المرحومة وقد اعتذار واستنكر الحادث الاليم .




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