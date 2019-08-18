تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-18 19:13:52 طواقم كبيرة تعمل على اخماد حريق كبير قرب نحشون |  2019-08-18 18:19:06 برشلونة ينتظر رسالة نيمار لتخدير ميسي |  2019-08-18 18:19:30 رهط:اصابة طفل تعرض للدهس |  2019-08-18 18:14:41 القدس:وفاة الطفلة رهف ابو طير بعد تعرضها للغرق خلال ايام عيد الاضحى |  2019-08-18 18:13:45 الخارجية الأردنية تستدعي السفير الإسرائيلي |  2019-08-18 15:07:22 اعتقال شاب من شرقي القدس بشبهة اغتصاب سائحة |  2019-08-18 15:00:21 بيت لاهيا تشيّع جثامين شهدائها الثلاثة |  2019-08-18 14:29:01 ادوية جديدة تمنح الحياة لمرضى الإيبولا |  2019-08-18 14:27:31 ديبالا يوجه رسائل حاسمة إلى يوفنتوس وسان جيرمان |  2019-08-18 14:25:12 الشرطة تعتقل 3 شبان من شرقي القدس بشبهة خطف شاب وتهديده |  2019-08-18 14:40:56 تغطية خاصة:عرابة تعيش حالة حزن بعد العثور على جثة الطالبة ايه نعامنة في اثيوبيا...فيديو وصور |  2019-08-18 12:48:21 تحت شعار "طنطور النا", كرة القدم تعود مجدداً الى جديدة-المكر |  2019-08-18 13:32:05 تمديد اعتقال زوج المرحومة أمينة فرحات بشبهة ضلوعه بجريمة قتلها |  2019-08-18 11:21:03 بمناسبة رأس السنة الهجرية:افتتاح العام الدراسي في المدارس العربية بـ 02.09.2019 |  2019-08-18 11:10:03 اتهام رجل من نوف هجليل عثر بحوزته على قنبلة شظايا في الرينة |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

برشلونة ينتظر رسالة نيمار لتخدير ميسي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يتفاوض مسؤولو برشلونة مع باريس سان جيرمان، لاستعادة البرازيلي نيمار، رغم إعارة فيليب كوتينيو إلى بايرن ميونخ مقابل 20 مليون يورو.

وأشارت صحيفة لو باريزيان في تقرير مطول لها، إلى أن كوتينيو كان الحجر الأساسي في صفقة تبادلية بين الناديين، إلا أن نيمار ما يزال مقتنعا بأنه سيرحل عن صفوف الفريق الفرنسي هذا الصيف.
وأوضحت لو باريزيان "ما لم تكن هذه المفاوضات خدعة كبرى من إدارة برشلونة لإرضاء نجمها الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يرغب في إعادة نيمار، فإن إدارة النادي الإسباني تنتظر أيضا أن يعلن البرازيلي بأعلى صوته رغبته في العودة مجددا لصفوف البلوجرانا".
وأكدت أن نيمار لا يميل لأن يعلن رغبته صراحة في العودة إلى برشلونة، لإدراكه أن سوق الانتقالات بها العديد من المتغيرات، وبالتالي لا يريد إغلاق الباب أمام ريال مدريد.
وأضافت أن مسؤولي ريال مدريد ومدرب الفريق زين الدين زيدان يرغبون أولا في التعاقد مع بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد، لكنهم في الوقت ذاته لم يغلقوا باب التواصل مع المقربين من نيمار، وممثله بيني زاهافي.
وكشفت الصحيفة الفرنسية أن إدارة برشلونة بصدد التقدم بعرض جديد لضم نيمار بداية الأسبوع المقبل، على أن تتضمن الصفقة التبادلية هذه المرة، المهاجم الفرنسي الشاب عثمان ديمبلي.
وأشارت إلى أن ما يعقد الأمور، إبلاغ ديمبلي مسؤولي برشلونة وكذلك توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان بعدم رغبته في ترك البارسا، وكذلك عدم تحمسه للمشروع الباريسي.
ولفتت إلى أن عثمان ديمبلي رفض في وقت سابق الانضمام لبرشلونة (صيف 2016) لتواجد الثلاثي ميسي ونيمار ولويس سواريز، لكن في الوقت الحالي باتت الأمور أكثر صعوبة عليه في ظل التعاقد أيضا مع أنطوان جريزمان هذا الصيف، ما يفتح باب إمكانية قبوله الرحيل لسان جيرمان.
برشلونة ينتظر رسالة نيمار لتخدير ميسي




كلمات متعلقة

برشلونة, ينتظر, رسالة, نيمار, لتخدير, ميسي,

تابعونــا

ديبالا يوجه رسائل حاسمة إلى يوفنتوس وسان جيرمان ديبالا يوجه رسائل حاسمة إلى يوفنتوس وسان جيرمان 2019-08-18 | 14:27:31

أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأحد، أن الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس،...

برشلونة يستغل ورطة سان جيرمان في صفقة نيمار برشلونة يستغل ورطة سان جيرمان في صفقة نيمار 2019-08-18 | 11:03:28

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، أن مسؤولي برشلونة يريدون استغلال ورطة باريس...

كاسيميرو: بيل يجب أن يلعب.. ولا نفكر في برشلونة كاسيميرو: بيل يجب أن يلعب.. ولا نفكر في برشلونة 2019-08-18 | 09:52:54

قال البرازيلي كاسيميرو لاعب خط وسط ريال مدريد، المديح لزميله في الفريق جاريث بيل،...

كوتينيو يُحبط مخطط ريال مدريد كوتينيو يُحبط مخطط ريال مدريد 2019-08-17 | 14:31:28

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، أن البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم برشلونة...

سواريز يصدم برشلونة بعد هزيمة أتلتيك بيلباو سواريز يصدم برشلونة بعد هزيمة أتلتيك بيلباو 2019-08-17 | 11:55:02

أصدر نادي برشلونة، صباح اليوم السبت، بيانًا للكشف عن حجم الإصابة التي تعرض لها...

صلاح ثاني أغلى لاعب في العالم - 200 مليون جنيه إسترليني صلاح ثاني أغلى لاعب في العالم - 200 مليون جنيه إسترليني 2019-08-16 | 22:07:25

احتل المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، المركز الثاني في قائمة أغلى لاعبي...

ماني: ميسي يستحق الكرة الذهبية ماني: ميسي يستحق الكرة الذهبية 2019-08-16 | 14:00:29

يرى السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب وقائد...

ميسي ورونالدو وفان دايك مرشحون لجائزة أفضل لاعب في أوروبا ميسي ورونالدو وفان دايك مرشحون لجائزة أفضل لاعب في أوروبا 2019-08-16 | 12:00:43

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن ترشيح كل من ليونيل ميسي نجم برشلونة...

برشلونة يغري سان جيرمان بنجم جديد لاستعادة نيمار برشلونة يغري سان جيرمان بنجم جديد لاستعادة نيمار 2019-08-16 | 09:16:20

رمى نادي برشلونة بورقة جديدة في مفاوضاته مع باريس سان جيرمان الفرنسي، للتعاقد مع...

جريزمان على رأس قائمة برشلونة لافتتاح الليجا.. وغياب ميسي جريزمان على رأس قائمة برشلونة لافتتاح الليجا.. وغياب ميسي 2019-08-15 | 22:06:55

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids التفافي الناصرة 3 اصابات كاقم مرام ميديكال الطبي . حادث طرق سيارات خصوصية حزب الوفاء الاصلاح الناصرة مؤتمر صحفي انطلاقة العمل الاعلان عربي جديد الساحة السياسية احتراق 8 سيارات مواطنين عرب في عكا اطفاء شرطة تحقيق اضرار جسيمة المحامي عماد دكور استئناف محكمة قبول رفض انتخابات الفريديس مجلس رئاسة ايمن مرعي احمد برية منعم سمعان . عطا الله فسوطة الشاب معليا جثمان جنازة المرحوم يوسي ابو كسيس باقي مدرب سخنين اتفاق يتفق ادارة فريق اتحاد ابناء ادارة المحامية الواز زعروره كفر مندا تعيين قاضية محكمة الصلح حيفا اصابة طفل سقط من ارتفاع في الطيرة نقل الى المستشفى الشرطة تحقق عكا تفتح ابوابها زوار مشاركين الزوار خلال عيد الاضحى المبارك محمد خطيب طفل يبدع موهبة رقص بوينج اعجاب طالب فصل طالب جامعة فلسطينية حضن خطيبته داخل الجامعة اصابة خطيرة عامل سقط ارتفاع شاهق مصعد ورشة بناء طيرة الكرمل اتهام قاصر من طوبا زنغرية محمد هنداوي مسن السكين 16 عاما يعاني من مشاكل صحية عبيلن قتل مزدوج اطلاق نار شجار مساعي بدء رؤساء مجالس تهدئة الخواطرمفرق الموفيل اصابة حادث طرق سائق شاحنة سيارة خصوصية الناصرة شرطة اسعاف
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com