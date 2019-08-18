برشلونة, ينتظر, رسالة, نيمار, لتخدير, ميسي,

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أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأحد، أن الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس،...
أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، أن مسؤولي برشلونة يريدون استغلال ورطة باريس...
قال البرازيلي كاسيميرو لاعب خط وسط ريال مدريد، المديح لزميله في الفريق جاريث بيل،...
أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، أن البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم برشلونة...
أصدر نادي برشلونة، صباح اليوم السبت، بيانًا للكشف عن حجم الإصابة التي تعرض لها...
احتل المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، المركز الثاني في قائمة أغلى لاعبي...
يرى السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب وقائد...
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن ترشيح كل من ليونيل ميسي نجم برشلونة...
رمى نادي برشلونة بورقة جديدة في مفاوضاته مع باريس سان جيرمان الفرنسي، للتعاقد مع...
أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة...