رهط:اصابة, طفل, تعرض, للدهس,

أصيب طفل يبلغ من العمر 11 عاماً بجراح متوسطة جراء تعرضه للدهس من قبل شاحنة في مدينة رهط مساء اليوم الاحد .

الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان ونقلت الطفل الى مستشفى سوروكا في بئر السبع لاستكمال العلاج .الشرطة باشرت التحقيق .