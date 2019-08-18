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رهط:اصابة طفل تعرض للدهس



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أصيب طفل يبلغ من العمر 11 عاماً بجراح متوسطة جراء تعرضه للدهس من قبل شاحنة في مدينة رهط مساء اليوم الاحد .


الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان ونقلت الطفل الى مستشفى سوروكا في بئر السبع لاستكمال العلاج .

الشرطة باشرت التحقيق .




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