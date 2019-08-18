القدس:وفاة, الطفلة, رهف, ابو, طير, بعد, تعرضها, للغرق, خلال, ايام, عيد, الاضحى,

توفيت اليوم الاحد الطفلة رهف ابو طير البالغة من العمر 5 سنوات بعد ان تعرضت للغرق في شاطىء يافا خلال رحلة استجمامية نهاية الاسبوع في عطلة عيد الاضحى المبارك .

وقد نقلت الطفلة الى المستشفى بحالة خطيرة توفيت على اثرها اليوم الاحد .