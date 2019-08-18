القدس:وفاة, الطفلة, رهف, ابو, طير, بعد, تعرضها, للغرق, خلال, ايام, عيد, الاضحى,

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جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام...
أصيب طفل يبلغ من العمر 11 عاماً بجراح متوسطة جراء تعرضه للدهس من قبل شاحنة في مدينة...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة القدس :"اعتقلت الشرطة المشتبه بقضية اغتصاب...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:شرقي اورشليم القدس:...
أعلنت عائلة الشابة ايه نعامنة من عرابة قبل قليل العثور عليها قد فارقت الحياة في...
مددت محكمة الصلح في عكا ظهر اليوم الاحد اعتقال مشتبه من المكر بقتل زوجته المرحومة...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان وزارة التربية والتعليم كمال عطيلة :"العام...
جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة المروج :" الشرطة اعتقلت رجل يبلغ من العمر 48...
أثارت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك الجدل مجدداً، باعتمادها إطلالات أكبر من...
في اجواء تربوية تعليمية مليئة بروح العطاء ، انطلق السبت في المركز الجماهيري في...