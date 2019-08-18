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القدس:وفاة الطفلة رهف ابو طير بعد تعرضها للغرق خلال ايام عيد الاضحى



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توفيت اليوم الاحد الطفلة رهف ابو طير البالغة من العمر 5 سنوات بعد ان تعرضت للغرق في شاطىء يافا خلال رحلة استجمامية نهاية الاسبوع في عطلة عيد الاضحى المبارك .


وقد نقلت الطفلة الى المستشفى بحالة خطيرة توفيت على اثرها اليوم الاحد .




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