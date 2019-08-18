الخارجية, الأردنية, تستدعي, السفير, الإسرائيلي,

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أعلنت السلطات الأفغانية، الأحد، مقتل 63 شخصا قتلوا، وجرح 182 آخرين، في التفجير،...
قال السيناتور الامريكي بيرني ساندرز، الذي يترشح عن الحزب الديمقراطي في...
قالت وزارة الدفاع الإيرانية، إنها جاهزة لاستهداف أي عدو يقع على مدى ألفي كيلومتر،...
أعلنت وزارة العدل الأميركية إصدار مذكرة الجمعة لضبط ناقلة النفط الإيرانية "غريس...
اعترضت منظومة القبة الحديدية الليلة الماضية قذيفة صاروخية تم اطلاقها من قطاع غزة...
توعد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الإسرائيليين بحضور بث مباشر لتدمير...
قالت النائبة الأمريكية رشيدة طليب يوم الجمعة إنها لن تزور أسرتها في الضفة الغربية...
اكتشف باحثون مخزونا قديما من الماس بالقرب من قلب الأرض، على بعد أكثر من 410...
أعلن رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري انفتاحه على الوساطة التي تقودها الولايات...
أعلن وزير الداخلية أريه درعي، الموافقة على الطلب الرسمي الذي قدّمته له عضو...