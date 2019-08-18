اعتقال, شاب, من, شرقي, القدس, بشبهة, اغتصاب, سائحة,

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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:شرقي اورشليم القدس:...
أعلنت عائلة الشابة ايه نعامنة من عرابة قبل قليل العثور عليها قد فارقت الحياة في...
مددت محكمة الصلح في عكا ظهر اليوم الاحد اعتقال مشتبه من المكر بقتل زوجته المرحومة...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان وزارة التربية والتعليم كمال عطيلة :"العام...
جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة المروج :" الشرطة اعتقلت رجل يبلغ من العمر 48...
أثارت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك الجدل مجدداً، باعتمادها إطلالات أكبر من...
في اجواء تربوية تعليمية مليئة بروح العطاء ، انطلق السبت في المركز الجماهيري في...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء للاعلام العربي كايد ظاهر:" شارع...
لقي شخص مصرعه واصيب احر بجراح جراء حادث طرق مروع وقع صباح اليوم الاحد على شارع رقم...
اليوم الاحد يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة...