اعتقال, شاب, من, شرقي, القدس, بشبهة, اغتصاب, سائحة,

وجاء في البيان :"بعد تحقيق مكثف تم الوصول للمشتبه وخلال التحقيقات تبين ان هناك مشتبه اخر وهويته غير معروفة للشرطة , الشرطة قامت بنشر صورة له وباشرت البحث , خلال الايام الاخيرة وصل للشرطة معلومات عن هويته وتم اعتقال شاب (30 عاماً)من شرقي القدس وتم تمديد اعتقاله حتى 19-08-2019.

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة القدس :"اعتقلت الشرطة المشتبه بقضية اغتصاب سائحة في شهر حزيران الماضي في حديقة الاستقلال بمدينة القدس.

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