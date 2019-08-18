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اعتقال شاب من شرقي القدس بشبهة اغتصاب سائحة



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة القدس :"اعتقلت الشرطة المشتبه بقضية اغتصاب سائحة في شهر حزيران الماضي في حديقة الاستقلال بمدينة القدس.


وجاء في البيان :"بعد تحقيق مكثف تم الوصول للمشتبه وخلال التحقيقات تبين ان هناك مشتبه اخر وهويته غير معروفة للشرطة , الشرطة قامت بنشر صورة له وباشرت البحث , خلال الايام الاخيرة وصل للشرطة معلومات عن هويته وتم اعتقال شاب (30 عاماً)من شرقي القدس وتم تمديد اعتقاله حتى  19-08-2019.
اعتقال شاب من شرقي القدس بشبهة اغتصاب سائحة




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