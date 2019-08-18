بيت, لاهيا, تشيّع, جثامين, شهدائها, الثلاثة,

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زعمت مصادر اسرائيلية بان نشطاء في الجناح المسلح للحركة انشقوا وانضموا الى...
قصفت قوات الجيش الاسرائيلي 5 فلسطينيين شمال بيت لاهيا برشاشات المروحيات وقذائف...
قصفت طائرات حربية إسرائيلية، الليلة الماضية، مواقع واراض زراعية شمال قطاع...
افادت مصادر اعلامية فلسطينية:"استدعت المخابرات مساء الخميس أفراد عائلتي الشيخ...
أكد وزير الخارجية يسرائيل كاتس أن إسرائيل تحترم الوضع الراهن في الحرم القدسي...
أوضحت مصادر في حماس، لصحيفة "الأخبار" اللبنانية، أن التحقيقات الداخلية التي...
قال قائد حركة حماس في قطاغ غزة يحيى السنوار حول منفذ العملية المنفردة قبل أيام...
في منطقة "كيسوفيم" قرب السياج الأمني المحيط بقطاع غزة تمكنت قوة من الجيش...
قال أحد قادة حركة "حماس" في قطاع غزة، إنه "إذا شنت إسرائيل عدواناً ضد القطاع، والذي...
-أعلنت هيئات إسلامية، فجر اليوم، عن إغلاق مساجد مدينة القدس في أول أيام عيد الأضحى...