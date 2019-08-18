بيت, لاهيا, تشيّع, جثامين, شهدائها, الثلاثة,

وانطلق موكب التشييع من المستشفى الاندونيسي ببيت لاهيا نحو منازلهم لالقاء نظرة الوداع قبل ان تجري الصلاة عليهم في مسجد القسام.ولفت اجساد الشهداء الثلاثة محمود البلايدة ومحمد ابو ناموس ومحمد الترامسي باعلام فتح وحماس والجهاد الاسلامي وسط ترديد شعارات منددة بجرائم الجيش الاسرائيلي.وقال فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس ان ما جرى من استهداف وقتل للشباب شمال قطاع غزة جريمة جديدة للجيش الاسرائيلي.وأكد في تصريح وصل معا ان استمرار هذه الجرائم والحصار على غزة سيكون مدعاة لتفجير الاوضاع.

شيّع أهالي بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة بعد ظهر اليوم الأحد جثامين ثلاثة شهداء ارتقوا برصاص الجيش الاسرائيلي الليل الماضي.

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