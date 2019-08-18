ديبالا, يوجه, رسائل, حاسمة, إلى, يوفنتوس, وسان, جيرمان,

أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأحد، أن الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، يجهز مفاجأة لباريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي.

وكانت العديد من التقارير أكدت أن سان جيرمان سيتجه صوب ضم ديبالا، عقب التخلص من نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا.ووفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن ديبالا معجب بسان جيرمان ومشروعه، لكنه لا ينوي الرحيل عن يوفنتوس هذا الصيف.وأشارت إلى أن النجم الأرجنتيني مصمم على العمل بجد، وإثبات تفوقه في المنافسة مع جونزالو هيجواين وماريو ماندزوكيتش، لدخول التشكيل الأساسي للسيدة العجوز بالموسم الجديد.وأوضحت أن جوهرة بيانكونيري لم يتوقف عن توجيه الرسائل لمسؤولي يوفنتوس بشأن رغبته في البقاء.وكانت الإشارة الأخيرة في المباراة الودية التي خاضها اليوفي أمس أمام تريستينا، حيث سجل الأرجنتيني هدف المباراة الوحيد بطريقة رائعة، قبل أن يشير للجميع إلى شعار النادي، ورقم قميصه (10) ليؤكد تطلعه للاستمرار ضمن كتيبة ساري.وسبق أن عطل ديبالا انتقاله إلى مانشستر يونايتد وتوتنهام خلال الميركاتو الصيفي الحالي.