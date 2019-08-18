الشرطة, تعتقل, 3, شبان, من, شرقي, القدس, بشبهة, خطف, شاب, وتهديده,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:شرقي اورشليم القدس: معالجة افراد الشرطة لحادث طرق، تحولت خلال ثوان معدودة، لنشاط لتوقيف 3 مشتبهين بخطف وتهديد حياة راكب آخر كان معهم في السيارة بعد ان توجه الضحية لافراد الشرطة بطلب المساعدة.

بعد ظهر يوم الجمعة الماضي، رصدت دورية شرطة تعمل في شرقي مدينة اورشليم القدس سيارة خاصة على ما يبدو بعد وقوع حادث طرق، فتوجه افراد الشرطة الى من كان داخل السيارة للتأكد من أنهم لا يحتاجون للمساعدة او العناية الطبية ولفحص ملابسات الحادث.على الفور اقترب منهم أحد ركاب السيارة وأبلغهم أن الركاب الثلاثة الآخرين قاموا باختطافه وادخلوه السيارة عنو ة عنه تحت التهديد قبل وقت قصير في أحد أحياء شرقي المدينة، بسبب نزاع على خلفية علاقات شخصية، على ما يبدو.على الفور قام افراد الشرطة بالقاء القبض على المشتبهين الثلاثة، وفي تفتيش أجروه داخل السيارة التي استقلوها، ضبط افراد الشرطة على اغراض عدة منها 3 سكاكين ومسدس يطلق الكريات البلاستكسية وقنينة غاز مسيل للدموع، أدوات التي استخدمها المشتبهون على ما يبدو لارتكاب الجريمة.*افراد الشرطة ساعدوا الضحية من شرقي اورشليم القدس للوصول إلى مركز الشرطة لتقديم شكوى، كما وتم القاء القبض على المشتبهين الثلاثة (18-25 عام، من شرقي المدينة) للاشتباه بتورطهم في خطف المشتكي وتهديده بواسطة السكين.