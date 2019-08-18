"JEUNESSE GLOBAL ISRAEL" شركة منتجات مستحضرات "انتي ايجينغ" والتغذية المتطورة تصدر :مجموعة RVL مجموعة فاخرة للعناية بالشعر لتضفي للشعر أكثر حيوية إنه ليس معجزة، إنه العلماكشف عن شعرك الأفضل مع RVL، وهو نظام العناية بالشعر الفاخر في المنزل والذي سيكون بنفس السهولة وكأنه في المنزل في أكثر صالونات العالم روعة. بفضل تقنية ™ HPT-6 الحصرية من شركة Jeunesse - وهي تقنية ببتيدية ثورية - ونباتات مثل الحلبة وزيت بذرة الكتان وزيت الهوهوبا، يمزج RVL بين أجود العلوم والطبيعة. يعتبر تركيبة فريدة من نوعها حيث يعمل كل منتج للمساعدة على تنشيط مظهر شعرك وفروة رأسك برفق للحصول على شعر أكثر جمالًا. تحتوي رائحة الحمضيات المنعشة لمجموعة RVL على مقدار ضئيل لتوضيح الأوكالبتوس لتجربة مغرية وراقية .شامبو RVLاحصلوا على أفضل شعر – حافظوا على شعر اكثر صحة من خلال الشامبو يرطب ويحمي الشعر ويضفي عليه ملمسا ناعما وحريريا . يقوي الشعر يحتوي على مكونات شيكاكا نباتية . بالاضافة الى مكونات الحلبة النباتية .يحتوي على فيتامينات ومعادن .يضيف حجم الشعر ينعم ويضفي مظهر كثيف للشعر . مناسب لجميع انواع الشعر . طريقة الاستخدام: يدهن على الشعر ويدلك داخل فروة الرأس ويشطف بعدها . | السعر : 172 ₪ بلسم الشعر RVLيضفي مظهر شعر صحي وكثيف تساعد تركيبة المنتج الى اعادة حيوية الشعر وفروة الراس من خلال 6- HPT . طريقة الاستخدام : يمنع شطف البلسم من الشعر . مخصص للاستعمال على شعر رطب او على شعر جاف .يجب خض القارورة وبعدها وضع البلسم على فروة الرأس . للاستخدام في الصباح و/ المشاء . بعد الاستحمام وقبل تصفيف الشعر . | السعر : 622 ₪ مطري الشعر RVLيضفي كثافه للشعر . يرطب فروة الرأس ويجعل شعرك صحي أكثر . يحتوي على مركبات نباتية . طريقة الاستخدام : يمنع غسل الشعر بعد وضع البلسم RVL . رش البلسم على الشعر بطريقه متجانسة السعر الموصى به : 172 ₪ عن شركة جلوبال جينسيسJEUNESSE GLOBAL: تأسست الشركة عام 2009 وتنشط اليوم في نحو 140 دولة في أنحاء العالم.تبيع شركة "جلوبال جنسيس" منتجاتها بواسطة أكثر من نصف مليون مزوّد مستقل في أنحاء العالم.تدمج "جلوبال جنسيس" بين احدث التطورات والتقدم العلمي الرائد في سلسلة منتجاتها التي تركزّ على تحسين جودة الحياة على مستوى الشكلية ومستوى التوازن الغذائي.تنشط الشركة في ثلاثة مجالات أساسية – مستحضرات تعيق ظهور التقدم بالسنّ (أنتي ايجينغ) عبر تغذية خارجية، مستحضارت تعيق ظهور التقدم بالسنّ عبر تغذية داخلية، تغذية متقدمة ورقابة الوزن.متوافر لدى المزوّدين المصرّحين على هاتف 09-8999766أو في صفحة الفيسبوك الخاصة بالشركة https://www.facebook.com/israeljeunesse/?fref=ts