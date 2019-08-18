ماركة مجوهرات PDPAOLA تدللكنّ بهدية عبارة عن حقيبة على كل شروة فوق 299 شيكل. العرض قائم حتى نفاذ المخزون.الأسعار ابتداءَ من 160 شيكل. متوفرة في شبكة JACKIE-O . لائحة الفروع: https://www.jackie-o.co.il/content/generalpage/%D7%94%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C%D7%A0%D7%95