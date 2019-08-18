بمشاركة العشرات من جماهير البلدة, افتتحت على ارض الملعب البلدي في قرية الجديدة تدريبات فريق " ابناء جديدة المكر" الذي سيشارك ابتداً من اواخر اب اغسطس الحالي في مباريات الموسم ضمن دوري الدرجة الدنيا (ליגה ג) في مباريات كرة القدم.





وتحت شعار "طنطور النا" قام المجلس المحلي بمساعدة نخبة من الإداريين والمهنيين بتسجل الفريق في اتحاد كرة القدم, حيث سيجمع في مرحلته الاولى كوكبة من ابناء البلد منهم من داست اقدامهم ملاعب كبرى في البلاد وبقيادة المدرب المخضرم هاني ارشيد الذي قاد فرق عدة في الدوريات المحلية المختلفة.



يذكر أن كرة القدم في الجديدة المكر تبوأت في السابق الاماكن الأولى من الدوري الثالث (ליגה ארצית) وكانت على مدار سنوات عدة من أفضل الفرق العربية في البلاد كما وجمعت جماهير غفيرة من جميع القرى المجاورة على الملعب البلدي في الجديدة, ولكنها بسبب أزمات تنظيمية واقتصادية عانت من وقف الفعاليات لمدة زادت عن ال 10 سنوات.

وبدوره أعرب رئيس المجلس المحلي المهندس سهيل ملحم أن الهدف من تسجيل فريق موحد للبلدين باسم ابناء جديدة المكر لا يقتصر على الرياضة فقط, انما يحوي في طياته اهداف اخرى اجتماعية, مثل جمع شباب البلد تحت إطار واحد ولم شمل البلدة وجعلها قلباً وقالباً معاً في ظل افة العنف المستشري والذي عانت منه البلدة على مدار سنوات, وقضية الأرض والمسكن التي أخذت حصة الأسد من طاقات السكان وأثرت تأثير جذري على ملامح وهوية القرية التي تقع في الجليل الغربي.



سهيل ملحم: "قضية ارض طنطور جزء من ملامحنا الحالية التي ستمتزج ايضاً في كرة القدم"



فبعد أن احتلت الجديدة المكر العناوين الرئيسية في ظل مخطط المدينة العربية المزعومة على أراضي طنطور "مدينة طنطور" واصبحت جزء من هوية القرية السياسية, قرر طاقم الادارة اضافة قضية الارض والمسكن إلى رسالة الفريق وفي تصميم الشعار حيث أضيفت شجرة الزيتون التي تستعمل لمقاومة المخطط وتحتها ابناء الجديدة المكر من أجل استمرار الرسالة التي تقول لا لسلب الأراضي ولا لسياسة الغيتو في القرى العربية.



وفي حديثة قال ملحم "عملنا على إقرار الشعار قرابة الشهر, واتفقنا على وضع قضية أرض طنطور ضمن التصميم والتي تشكل الجزء الأكبر من ملامح هذه البلدة وقضيتها المركزية والتي تمتزج ايضا مع كرة القدم", "قررنا وضع شجرة الزيتون في مركز الشعار وفي صميم الرياضة وبذلك لا نستثني قضية الارض والمسكن من رسالتنا الكروية ايضاً".

ومن جهته اكد عضو الادارة السيد عفيف الحاج ان الفريق له اهداف ابعد من رياضة كرة القدم من ضمنها النهوض بالقضايا الحارقة التي تعاني منها قرية الجديدة المكر, اسماها قضية أرض طنطور وقضايا العنف المستشري, حيث اضيفت الى الشعار الأيادي المتصافحة والتي تعبر عن وحدة البلد الواحد والفريق الواحد والزيتونة الخضراء التي تعبر عن قضية الأرض والمسكن.

هاني ارشيد: "نتطلع لوضع خطواتنا الاولى في الدوري ومن ثم النظر نحو الارتقاء"



وعلى الصعيد المهني, تمت المصادقة مؤخراً على الملعب البلدي في الجديدة ليكون بيت الفريق للسنة القادمة وذلك بعد أن وضعت بعض التعديلات ليتوافق مع متطلبات الامن والأمان حيث انه بات بكامل جهوزيته لاستقبال اهلا البلد والجمهور الواسع في مباريات الدوري. وفيما يخص الدعم المادي قال نائب رئيس المجلس المهندس عبيد عبيد: "في بداية السنة المالية خصصنا ميزانية تقارب ال ٤٠٠ الف شيكل للرياضة والتي تكرس بمعظمها لكرة القدم, ولكني متأكد اننا سنحصل على موارد اقتصادية اخرى اضافة لدعم اهل البلد والتبرعات"



ومن جهته قال المدرب هاني ارشيد "ان التطلعات في البداية هي جمع اللاعبين ووضع أقدامنا بالشكل الصحيح على أرض الملعب ومن ثم النظر نحو الارتقاء". ولمع ضمن كادر اللاعبين نجم الكرة السابق ادهم حمود (41) الذي لعب في صفوف ابناء سخنين في الدوري الممتاز وشارك في مباريات ضمن البطولات الاوروبية للمحترفين. حمود سيشكل قيمة إضافية وسيقود الفريق في مباريات الموسم القادم كما سيضع بصمته الكورية ضمن كادر متنوع يجمع لاعبين من فئات عمرية مختلفة, وفي حديثه قال حمود "سأدعم الفريق معنوياً سأساهم في إعادة كرة القدم مجدداً الى البلدة بعد غياب طويل" مؤكداً على دوره في ضبط الفريق داخل الملعب والتأثير على اللاعبين الواعدين الذين سيقودون الفريق في المستقبل. واختتم رئيس المجلس ملحم قائلاً: "اطمئن اللاعبين أن الميزانيات موجودة والدعم موجود وقيادة الفريق ستقع على عاتق طاقم مهني ونتوقع من كادر اللاعبين النتائج الايجابية والتألق"



