اليوم:تشييع, جثمان, المرحومة, امينة, فرحات, ياسين, وتمديد, اعتقال, زوجها,

تشهد بلدة الجديدة المكر اجواء من الحزن والاسى بعد مقتل الشابة امينة فرحات ياسين أمس السبت في بيتها , وسيشيع جثمانها اليوم الاحد في المكر .

يشار الى أن المرحومة لقيت مصرعها جراء تعرضها لاعتداء باله حادث , الشرطة باشرت التحقيق واعتقلت زوجها على الفور وسيتم تقديمه للمحكمة اليوم الاحد بطلب تمديد اعتقاله .يذكر الى أن وفد من المكر ترأسه والد المشتبه وصل الى بلدة مجد الكروم حيث تسكن عائلة المرحومة وقد اعتذار واستنكر الحادث الاليم .