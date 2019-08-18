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اليوم:تشييع جثمان المرحومة امينة فرحات ياسين وتمديد اعتقال زوجها



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



تشهد بلدة الجديدة المكر اجواء من الحزن والاسى بعد مقتل الشابة امينة فرحات ياسين أمس السبت في بيتها , وسيشيع جثمانها اليوم الاحد في المكر .


يشار الى أن المرحومة لقيت مصرعها جراء تعرضها لاعتداء باله حادث , الشرطة باشرت التحقيق واعتقلت زوجها على الفور وسيتم تقديمه للمحكمة اليوم الاحد بطلب تمديد اعتقاله .

يذكر الى أن وفد من المكر ترأسه والد المشتبه وصل الى بلدة مجد الكروم حيث تسكن عائلة المرحومة وقد اعتذار واستنكر الحادث الاليم .




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