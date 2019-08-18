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بمناسبة رأس السنة الهجرية:افتتاح العام الدراسي في المدارس العربية بـ 02.09.2019



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان وزارة التربية والتعليم كمال عطيلة :"العام الدّراسي الجديد يفتتح في المجتمع العربي بتاريخ 2.9.2019 بمناسبة حلول رأس السّنة الهجريّة المباركة .

في المجتمع الدّرزي يفتتح العام الدّراسي كالمعتاد بتاريخ 1.9.2019 
 وزارة التّربية تتمنّى لكم عاما دراسيّا ناجحا




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