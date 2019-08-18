اتهام, رجل, من, نوف, هجليل, عثر, بحوزته, على, قنبلة, شظايا, في, الرينة,

جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة المروج :" الشرطة اعتقلت رجل يبلغ من العمر 48 عاماً بعد ان نقل في سيارته قنبلة شظايا وهرب من السيارة جراء حادث طرق بعد وصول رجال الشرطة لمنزله قام بتهديدهم وقفز من الطابق الرابع".

واضاف بيان الشرطة:"رجال الشرطة وصلو الى دوار الرينة المركزي بعد وصول بلاغ عن حادث طرق , كانت سيارة بدون مصابين عثر بجانبها على قنبلة شظايا , الشرطة باشرت التحقيق ووصلت الى المشتبه حيث تبين أنه يقود دون رخصة قيادة , الشرطة وصلت الى بيته في نوف هجليل حيث قام بتهديد رجال الشرطة وقفز من الطابق الرابع وهرب من المكان وتم اعتقاله بعد ساعات ".في نهاية التحقيق قدمت لائحة اتهام بحق المشتبه بحيازة قنبلة والقيادة بدون رخصة وتشويش عمل رجال الشرطة .