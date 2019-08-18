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برشلونة يستغل ورطة سان جيرمان في صفقة نيمار



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، أن مسؤولي برشلونة يريدون استغلال ورطة باريس سان جيرمان، من أجل التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإنه بعد انتقال فيليب كوتينيو إلى بايرن ميونخ هذا الصيف، فإن حل الإعارة هو الأنسب للبارسا، من أجل إعادة نيمار إلى "كامب نو".
ويضغط برشلونة لاستغلال أن اللاعب لا يريد سوى الانتقال إلى البارسا، وأن الوقت ينفذ من سان جيرمان في الميركاتو، حتى يحصل على نيمار بصيغة الإعارة.
ويخشى سان جيرمان أن يظل نيمار في حديقة الأمراء خلال الموسم الحالي بلا فائدة، لا سيما أنه تم استبعاد اللاعب من قائمة الفريق للمباراة الثانية على التوالي بالدوري الفرنسي.
وإذا توصل برشلونة إلى حل ضم نيمار على سبيل الإعارة، فإن أولوية النادي الكتالوني هي أن يكون بند الشراء في الصيف المقبل غير إلزامي على البارسا.
ويبقى موقف عثمان ديمبلي غامضًا في "كامب نو" إذا تم التعاقد مع نيمار، حيث إن اللاعب سبق وأن رفض الانتقال إلى برشلونة عام 2016، بسبب وجود الثلاثي نيمار وليونيل ميسي ولويس سواريز، كما أضيف لهم حاليًا أنطوان جريزمان.
وتوضح الصحيفة الإسبانية أن ديمبلي قد يفكر في خيار الانتقال إلى سان جيرمان هذا الصيف.
ولم يخرج ريال مدريد بعد من صفقة نيمار، ولكن بات من الصعب أن يغضب فلورنتينو بيريز، رئيس الميرنجي، مدربه زين الدين زيدان، بفرض الصفقة عليه، لا سيما بعد أن حقق الفريق الفوز في الجولة الأولى بالليجا على سيلتا فيجو.
برشلونة يستغل ورطة سان جيرمان في صفقة نيمار




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