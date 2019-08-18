شورت, آلي, يحسن, الركض, ويمنح, أملاً, للمشلولين, جزئياً,

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أدخل عشرات الأشخاص غالبيتهم من المراهقين إلى المستشفى في الولايات المتحدة بسبب...
اكتشف علماء في معهد Karolinska بالسويد عضوا في الجلد يتكون من شبكة من الخلايا الدبقية...
حذّر خبراء الصحة العامة في بريطانيا من الإفراط في تناول الزيتون المخلل، قائلين إن...
لا شك أن أسوأ كابوس للآباء هو رؤية أطفالهم وأبنائهم يعانون، فما بالكم برؤيتهم...
تكيفت البكتيريا المسببة لالتهاب الأمعاء والقولون مع العيش في المستشفيات، ما ساعد...
كشفت دراسة أجرتها جامعة Leeds شملت 25 مشجعا، أن مشاهدة كرة القدم تساهم في خفض ضغط الدم...
بدأ مرض الحصبة المعدي بالانتشار السريع في مختلف مناطق العالم. ووفقا لبيانات...
تعد فاكهة "الغريب فروت" من أحد الفواكه الحمضية الشهيرة بغناها بمضادات الأكسدة،...
يكتسب العلاج بالنوم مع النحل شعبية في ليتوانيا، ويعتمد أسلوب العلاج البديل على...
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