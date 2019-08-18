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حظر تطبيق "واتس اب" قريبا على من هم دون سن 13 عاما



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 ضمن التحديثات التي ستدرجها، تتطلع شركة "فيسبوك" التي تمتلك تطبيق "واتس اب" الشهير، الى ادراج التعرف على المستخدم من خلال بصمات الأصابع علاوة على الحد من جيل المستخدمين بحيث لا يقل عن 13 عاما، بالرغم من انه من غير المعروف لغاية الآن طريقة تطبيق هذه الإجراءات.  ففي اعقاب تكرار حوادث التعرض للأطفال بألفاظ نابية في مجموعات الدردشة عبر هذا التطبيق، تقرر مؤخرا الحظر التام على استخدام التطبيق من قبل الصغار الذين لا تتجاوز أعمارهم سن الـ 13 عاما، بينما يكون هذا الحد في دول الاتحاد الأوروبي 16 عاما.  وسيكتب في شروط استخدام التطبيق عند التسجيل: "إذا كنت تحت السن التي تخولك بالموافقة على شروط الاستخدام في دولتك، عليك التوجه الى ولي امرك او احد والديك ليوافق بدلا عنك على شروط الاستخدام".  ومن غير المستبعد ان يتم توسيع هذه الإجراءات لفرضها على مستخدمي تطبيقات أخرى مثل انستغرام والماسينجر في فيسبوك، لا سيما بعد ان أعلن مارك تسوكربيرغ، صاحب شركة فيسبوك، ان التطبيقات الثلاثة ستتوحد معا رغم انها ستواصل تقديم خدماتها كل على حدة.وقد لوحظ هذا الجمع بين التطبيقات المذكورة منذ الآن، في التحديثات الجديدة لتطبيق "واتس اب". فقد بات من المتاح نقل أي منشور في "واتس اب" لنشره مباشرة على صفحة "فيسبوك".
حظر تطبيق "واتس اب" قريبا على من هم دون سن 13 عاما




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