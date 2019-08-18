تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-18 12:50:56 اجواء حزينة في عرابة..عائلة الشابة ايه نعامنة:انتظرنا عودتها سالمة |  2019-08-18 12:48:21 تحت شعار "طنطور النا", كرة القدم تعود مجدداً الى جديدة-المكر |  2019-08-18 12:38:05 اليوم:تشييع جثمان المرحومة امينة فرحات ياسين وتمديد اعتقال زوجها |  2019-08-18 11:21:03 بمناسبة رأس السنة الهجرية:افتتاح العام الدراسي في المدارس العربية بـ 02.09.2019 |  2019-08-18 11:10:03 اتهام رجل من نوف هجليل عثر بحوزته على قنبلة شظايا في الرينة |  2019-08-18 11:03:28 برشلونة يستغل ورطة سان جيرمان في صفقة نيمار |  2019-08-18 11:00:55 حلا الترك تثير الجدل بإطلالة أكبر من سنها وبشكل أظافرها |  2019-08-18 10:59:41 شورت آلي يحسن الركض ويمنح أملاً للمشلولين جزئياً |  2019-08-18 10:56:44 مصادر اسرائيلية:نشطاء حماس ينفصلون عنها وينضمون لتنظيمات اخرى |  2019-08-18 09:52:54 كاسيميرو: بيل يجب أن يلعب.. ولا نفكر في برشلونة |  2019-08-18 09:28:32 مأساة حفل الزفاف.. ارتفاع أعداد الضحايا في أفغانستان |  2019-08-18 09:25:36 حريق في دراجة نارية وسيارات بشارع عباس بمدينة حيفا |  2019-08-18 09:22:00 مصرع شاب في حادث طرق مروع على شارع رقم 90 قرب طبريا |  2019-08-18 07:00:59 اطلاق النار على 5 فلسطينيين على حدود غزة |  2019-08-18 07:00:50 الطقس:اجواء صيفية عادية ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

كاسيميرو: بيل يجب أن يلعب.. ولا نفكر في برشلونة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال البرازيلي كاسيميرو لاعب خط وسط ريال مدريد، المديح لزميله في الفريق جاريث بيل، عقب الانتصار بنتيجة (3-1) على سيلتا فيجو، في افتتاح الليجا أمس السبت.


وشارك بيل في التشكيلة الأساسية للميرنجي في المباراة، وصنع الهدف الأول الذي سجله الفرنسي كريم بنزيما، وقدم أداءً مميزًا.

وقال كاسيميرو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "بيل ساعدنا في حصد الألقاب، وكان يُسجل في المباريات النهائية، ونحترمه جميعًا".

وأضاف: "بيل يجب أن يلعب، فهو لاعب رائع ومهم للغاية بالنسبة لنا".

وأثيرت الكثير من التكهنات حول مستقبل بيل، الذي كان على أعتاب الرحيل خلال الأسابيع الأخيرة، لكن موقفه تبدل تماما، حيث خرج الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للميرنجي وأكد أن الويلزي سيستمر مع الفريق.

واختتم كاسيميرو قائلا: "هزيمة برشلونة لا تُغير أي شيء، ونحن نفكر فقط في كرة القدم ومبارياتنا".
كاسيميرو: بيل يجب أن يلعب.. ولا نفكر في برشلونة




كلمات متعلقة

كاسيميرو:, بيل, يجب, أن, يلعب.., ولا, نفكر, في, برشلونة,

تابعونــا

برشلونة يستغل ورطة سان جيرمان في صفقة نيمار برشلونة يستغل ورطة سان جيرمان في صفقة نيمار 2019-08-18 | 11:03:28

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، أن مسؤولي برشلونة يريدون استغلال ورطة باريس...

كوتينيو يُحبط مخطط ريال مدريد كوتينيو يُحبط مخطط ريال مدريد 2019-08-17 | 14:31:28

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، أن البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم برشلونة...

سواريز يصدم برشلونة بعد هزيمة أتلتيك بيلباو سواريز يصدم برشلونة بعد هزيمة أتلتيك بيلباو 2019-08-17 | 11:55:02

أصدر نادي برشلونة، صباح اليوم السبت، بيانًا للكشف عن حجم الإصابة التي تعرض لها...

صلاح ثاني أغلى لاعب في العالم - 200 مليون جنيه إسترليني صلاح ثاني أغلى لاعب في العالم - 200 مليون جنيه إسترليني 2019-08-16 | 22:07:25

احتل المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، المركز الثاني في قائمة أغلى لاعبي...

ماني: ميسي يستحق الكرة الذهبية ماني: ميسي يستحق الكرة الذهبية 2019-08-16 | 14:00:29

يرى السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب وقائد...

ميسي ورونالدو وفان دايك مرشحون لجائزة أفضل لاعب في أوروبا ميسي ورونالدو وفان دايك مرشحون لجائزة أفضل لاعب في أوروبا 2019-08-16 | 12:00:43

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن ترشيح كل من ليونيل ميسي نجم برشلونة...

برشلونة يغري سان جيرمان بنجم جديد لاستعادة نيمار برشلونة يغري سان جيرمان بنجم جديد لاستعادة نيمار 2019-08-16 | 09:16:20

رمى نادي برشلونة بورقة جديدة في مفاوضاته مع باريس سان جيرمان الفرنسي، للتعاقد مع...

جريزمان على رأس قائمة برشلونة لافتتاح الليجا.. وغياب ميسي جريزمان على رأس قائمة برشلونة لافتتاح الليجا.. وغياب ميسي 2019-08-15 | 22:06:55

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة...

نجم ليفربول ينافس رونالدو وميسي على جائزة الأفضل في أوروبا نجم ليفربول ينافس رونالدو وميسي على جائزة الأفضل في أوروبا 2019-08-15 | 16:57:11

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم، الخميس، القائمة النهائية لجائزة...

سان جيرمان يُعقد عودة نيمار لبرشلونة سان جيرمان يُعقد عودة نيمار لبرشلونة 2019-08-15 | 14:28:01

حدد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، شروطه لبيع نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سقط من ارتفاع كفر مندا اسعاف مستشفى متوسطة قرية جسر الزرقاء موجة عنف اصابة فتى عبوره الشارع موجة اطلاق نار سلاح عنف مسيرة كشفية كفر مندا قرب حلول عيد الفطر السعيد قرية اهالي اطفال يافا شاب عربي فيسبوك رفع صورة مؤذية نتانياهو اطلاق سراحه امطار مصحوبة عواصف رعدية الجنوب مدينة رهط تساقط خير شتاء جرثومة القولون اي كولاي النقب الغربي أطفال مستشفى سوروكا بئر السبع علاج عائلة هيكل مقتل اب وابنيه منذ 4 سنوات والقاتل حر طليف الطيبي عضو الكنيست مقالة يغضب شعب غضبة احمد يافا تتشح سواد تشييع جثامين ضحايا حادث الطرق نعيم اولجا انجيلي الفريديس شاحنة تيسير ابراهيم احتراق سيارة عضو بلدية ام الفحم فعل فاعل تعمد اخماد النار اضرار دون اصابات اصابتان خطيرتان حادث طرق مروع شاحنة سيارة قرب حيفا الشرطة اسعاف مصرع شاب انقلاب سيارة شارع 6 اتجاه الجنوب حادث طرق مروع بث مباشرمشاهدة مباراة يوفنتوسبث مباشر اون لاين بايرنميونخمشاهدة يلا شوتيلا شوت يوفنتوسبث مباشر صنارة مظاهرة القدس الاقصى اعتقال اطلاق سراح 6 معتقلي عكا سخنين فريق ابناء نصف نهائي كأس الدولة مباراة جمهور الخميس مكابي تل ابيب
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com