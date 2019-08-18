كاسيميرو:, بيل, يجب, أن, يلعب.., ولا, نفكر, في, برشلونة,

قال البرازيلي كاسيميرو لاعب خط وسط ريال مدريد، المديح لزميله في الفريق جاريث بيل، عقب الانتصار بنتيجة (3-1) على سيلتا فيجو، في افتتاح الليجا أمس السبت.

وشارك بيل في التشكيلة الأساسية للميرنجي في المباراة، وصنع الهدف الأول الذي سجله الفرنسي كريم بنزيما، وقدم أداءً مميزًا.وقال كاسيميرو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "بيل ساعدنا في حصد الألقاب، وكان يُسجل في المباريات النهائية، ونحترمه جميعًا".وأضاف: "بيل يجب أن يلعب، فهو لاعب رائع ومهم للغاية بالنسبة لنا".وأثيرت الكثير من التكهنات حول مستقبل بيل، الذي كان على أعتاب الرحيل خلال الأسابيع الأخيرة، لكن موقفه تبدل تماما، حيث خرج الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للميرنجي وأكد أن الويلزي سيستمر مع الفريق.واختتم كاسيميرو قائلا: "هزيمة برشلونة لا تُغير أي شيء، ونحن نفكر فقط في كرة القدم ومبارياتنا".