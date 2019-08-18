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اجواء حزينة في عرابة..عائلة الشابة ايه نعامنة:انتظرنا عودتها سالمة



  |   موسى بصول وعوض دراوشة   |   اضافة تعليق



أعلنت عائلة الشابة ايه نعامنة من عرابة قبل قليل العثور عليها قد فارقت الحياة في اثيوبيا , ذلك بعد ان اختفت اثارها صباح امس السبت .

وقالت العائلة أنه سيتم اعلان موعد الجنازة عند معرفة موعد وصول جثمانها الى البلاد .

ومن جهتها أكدت وزارة الخارجية الاسرائيلية الخبر واصدرت بيان جاء فيه:"بمزيد من الحزن والاسى نعلن العثور على جثة الطالبة ايه نعامنة , منذ اللحظة الاولى تواصلت السفارة الاسرائيلية في اديس ابابا مع السلطات الاثيوبية وطواقم الانقاذ للبحث عنها , السفارة الاسرائيلية تعمل على نقل الجثمان للبلاد في اسرع وقت ممكن .

وافاد مراسل الصنارة نت أن الحديث يدور عن سقوط الطالبة عن ارتفاع شاهق خلال مسار مشي في صحراء الملح في اثيوبيا مما ادى الى وفاتها .
وفي حديث مع عائلة المرحومة :"حادث مؤسف ومؤلم , كنا على أمل ان تعود لدينا سالمة معافاة الا أن شاء القدر ان نخسر شابة مثقفة متعلمة ومميزة .

الحاج فوزي نعامنة جد الفقيدة اية نعامنة قال :كانت فتاة خلوقة ومهذبة طموحة ومتفوقة عندما قالت انها تنوي دراسة الهندسة المدنية شجعناها على ذلك ومنحناها كل الدعم. حقيقة اني لم اعلم عن طبيعة المنطقة والرحلة التي كانت فيها اية وكنت اتحدث اليها خلال مكوثها في اثيوبيا بشكل يومي وكانت تتحدث عن مدى سعادتها بهذه الرحلة التعليمية.

رئيس بلدية عرابة عمر واكد نصار قال:" تلقينا المعلومات الاولية من خلال طالب جامعي من عرابة عضو في البعثة التعليمية في اثيوبيا. وحقيقة لم نحصل في البداية على اي معلومة او خبر يؤكد ذلك من اي جهة رسمية وهذا يثير الكثير الاستغراب وعلامات الاستفهام وهذه القضية بحاجة الى متابعة وفحص لاحقا. وكان قد أكد والد الطالبة المفقودة في اثيوبيا ايه نعامنة من عرابة , أن طواقم انقاذ اسرائيلية ستصل الى اديس ابابا للمساعدة في البحث وان اعمال البحث مستمرة بواسطة طواقم عديدة وطائرات .

كما وقال والدها في حديث صباح اليوم الاحد أن المجموعة اللتي كانت برفقتها تقوم بالبحث منذ امس وان وفد من عرابة في الطريق الى هناك .

يشار الى أن  وزارة الخارجية تلقت بلاغا عن فقدات الطالبة ايه نعامنة البالغة من العمر ٢١ عاما ، وذلك خلال تواجدها في بعثه تعليمية في اثيوبيا صباح السبت.

وافاد البيان ان مرشد المجموعة فقد الاتصال مع الطالبة ولم تستطيع الوصول الى النقطة اللتي اتفق عليها.
الوزارة تواصلت مع السلطات الاثيوبية ووحدات الانقاذ هناك.




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