كفركنا : انطلاق معرض كتابي كتابك برعاية المجلس المحلي

في اجواء تربوية تعليمية مليئة بروح العطاء ، انطلق السبت في المركز الجماهيري في كفركنا، معرض كتابي كتابك، والذي جاء بتنظيم مجموعة احياء الشبابية الكناوية وبدعم وبرعاية المجلس المحلي ووحدة الشبيبة. يشار ان هذا المعرض الذي انطلق السبت سيستمر حتى يوم غدا الاحد، سيتيح الفرصة لتبادل الكتب ، علما انه غني وحافل بالكتب المدرسية والثقافية والقصص . وفي سير اللقاء الافتتاحي، تحدث رئيس المجلس المحلي د. يوسف عواودة مرحبا بالحضور واكد ان ادارة المجلس المحلي تدعم مثل هذه المشاريع والمبادرات التي يمكنها ان تعود بالفائدة على الابناء الطلاب ومسيرتهم التعليمية ، كما واثنى على دور أعضاء مجموعة احياء ومتطوعي وحدة الشبيبة في تحضير المعرض وخروجة الى حيز التنفيذ .وشهد المعرض فقرات مختلفة من بينها، محاضرة شيقة للمحاضر والمدرب الاداري، غسان صالح ، فعاليات وورشات عمل للاطفال.