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حريق في دراجة نارية وسيارات بشارع عباس بمدينة حيفا



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء للاعلام العربي كايد ظاهر:" شارع عباس بمدينة حيفا .حريق شب في سيارات ودراجه ناريه  في المكان .طواقم اطفاء وانقاذ وصلت الى المكان واتضح ان الحريق شب بداية في الدراجه الناريه.الطواقم عملت على اخماد الحريق ومنع انتشاره ولم يبلغ عن اصابات .يجري تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع الحريق .




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