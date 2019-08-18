حريق, في, دراجة, نارية, وسيارات, بشارع, عباس, بمدينة, حيفا,

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أعلنت عائلة الشابة ايه نعامنة من عرابة قبل قليل العثور عليها قد فارقت الحياة في...
تشهد بلدة الجديدة المكر اجواء من الحزن والاسى بعد مقتل الشابة امينة فرحات ياسين...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان وزارة التربية والتعليم كمال عطيلة :"العام...
جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة المروج :" الشرطة اعتقلت رجل يبلغ من العمر 48...
أثارت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك الجدل مجدداً، باعتمادها إطلالات أكبر من...
في اجواء تربوية تعليمية مليئة بروح العطاء ، انطلق السبت في المركز الجماهيري في...
لقي شخص مصرعه واصيب احر بجراح جراء حادث طرق مروع وقع صباح اليوم الاحد على شارع رقم...
اليوم الاحد يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة...
استنكر والد المشتبه بقتل زوجته من المكر عصر السبت , الجريمة وقدم اعتذاره لعائلتها...
افاد الناطق بلسان وزارة الخارجية ان الوزارة تلقت بلاغا عن فقدات الطالبة ايه...