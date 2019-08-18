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مصرع شاب في حادث طرق مروع على شارع رقم 90 قرب طبريا



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لقي شخص مصرعه واصيب احر بجراح جراء حادث طرق مروع وقع صباح اليوم الاحد على شارع رقم 90 قرب اسدوت يعكوب .


الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان واعلنت على الفور وفاة شخص ونقلت اخر الى المستشفى لاستكمال العلاج .

الشرطة باشرت التحقيق .
مصرع شاب في حادث طرق مروع على شارع رقم 90 قرب طبريا




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