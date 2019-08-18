مصرع, شاب, في, حادث, طرق, مروع, على, شارع, رقم, 90, قرب, طبريا,

الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان واعلنت على الفور وفاة شخص ونقلت اخر الى المستشفى لاستكمال العلاج .الشرطة باشرت التحقيق .

لقي شخص مصرعه واصيب احر بجراح جراء حادث طرق مروع وقع صباح اليوم الاحد على شارع رقم 90 قرب اسدوت يعكوب .

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