اطلاق, النار, على, 5, فلسطينيين, على, حدود, غزة,

قصفت قوات الجيش الاسرائيلي 5 فلسطينيين شمال بيت لاهيا برشاشات المروحيات وقذائف المدفعية، مساء السبت، مدعية أنها احبطت محاولة "تسلل".

وبحسب موقع "مفزاك لايف" العبري، حدد مرصد للجيش الاسرائيلي 5 أشخاص اقتربوا من السياج، مشيرًا إلى أن أحدهم على الأقل مسلحا.وتسود حالة من التوتر الشديد على حدود قطاع غزة يفرض رقابة عسكرية ويبحث عن مقاومين تسللوا خلف الجدار، بحسب ما تتحدث وسائل اعلام عبرية.وأضافت أنه تم فتح الملاجئ في المستوطنات القريبة من غزة.