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الطقس:اجواء صيفية عادية ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اليوم الاحد يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .
الطقس:اجواء صيفية عادية ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة




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