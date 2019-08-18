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الطائرات الاسرائيلية تقصف مواقعا شمال قطاع غزة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قصفت طائرات حربية إسرائيلية، الليلة الماضية، مواقع واراض زراعية شمال قطاع غزة.


وأفادت مصادر محلية أن طائرة حربية من نوع "اباتشي" اطلقت صاروخا على موقع شمال بلدة بيت لاهيا ودمرته بالكامل ما ادى لاشتعال النيران دون أن يبلغ عن وقوع اصابات.

كما قصفت مدفعية الجيش الاسرائيلي بعدد من القذائف أراض زراعية شمال غرب البلدة، اضافة إلى قصف موقع بقذيفتين دون وقوع اصابات.
الطائرات الاسرائيلية تقصف مواقعا شمال قطاع غزة




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