والد, المشتبه, بقتل, زوجته, أمينة, فرحات, من, مجد, الكروم, يعتذر, لعائلتها, ويستنكر, الجريمة,

استنكر والد المشتبه بقتل زوجته من المكر عصر السبت , الجريمة وقدم اعتذاره لعائلتها خلال زيارة الى منزل عائلتها في مجد الكروم , حيث قام وفد من الجديدة المكر بالاستنكار والاعتذار على جريمة قتل الشابة أمينة فرحات من مجد الكروم في بيت زوجها في المكر , حيث اعتقلت الشرطة الزوج بشبهة القتل .

ترأس الوفد والد المشتبه اللذي استنكر الجريمة وقد اعتذاره لعائلة المغدورة , الشيخ ابو علي كيوان من مجد الكروم تحدث امام الحضور وقبل الاعتذار .وكانت قد لقيت الشابة أمينة فرحات ياسين البالغة من العمر 35 عاما مصرعها جراء تعرضها للطعن في الجديدة المكر ظهر السبت.وجاء في بيان صادر عن شرطة الساحل انها تلقت بلاغا عن جريمة قتل في الجديدة المكر ، قوات معززة من الشرطة هرعت للمكان واعتقلت زوجها البالغ من العمر 48 عاما بشبهة قتلها.يشار الى ان المرحومة من سكان مجد الكروم الاصل أم لخمسة اطفال.