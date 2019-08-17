كفرمندا:رئيس, المجلس, مؤنس, عبد, الحليم, يتفقد, سير, العمل, في, المدرسة, الإعدادية, الجديدة‎,

ضمن جولاته التفقدية على المؤسسات التعليمية قبيل إفتتاح السنة الدراسية الجديدة، قام رئيس مجلس كفر مندا المحلي مؤنس عبد الحليم، اليوم السبت، بزيارة تفقدية لمتابعة سير العمل في المدرسة الإعدادية الجديدة التي يتم إنشاؤها شرقي القرية. حيث يجري العمل حاليًا بالمراحل النهائية من تجهيز المدرسة وتأثيثها، وتتكون المدرسة من 12 صف تعليمي، بالإضافة إلى عدة غرف أُخرى تخص الإدارة والمعلمين، مكتبة، مختبرات وغيرها من المرافق، كما يواصل المقاول المنفذ بتجهيز أرضية ملعب المدرسة وموقف السيارات. رئيس المجلس المحلي مؤنس عبد الحليم أكد أن المدرسة ستكون جاهزة على أكمل وجه في بداية السنة الدراسية لإستقبال طلابنا الأعزاء، وأشار ان هذه المدرسة تتميَّز بمبنى عصري يتماشى مع متطلبات الحداثة.