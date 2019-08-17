تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-17 21:45:11 كفرمندا:رئيس المجلس مؤنس عبد الحليم يتفقد سير العمل في المدرسة الإعدادية الجديدة‎ |  2019-08-17 21:44:06 وزير المعارف يقرّ تدريس قانون القومية والنائب جبارين يدعو المعلمين لرفض الامتثال |  2019-08-17 21:42:27 تخليص سيدة علقت جراء انقلاب سيارة بالعرامشة |  2019-08-17 21:40:32 لجنة متابعة التعليم العربي في رسالة عاجلة:نريد حل أزمة خدمات التربية والتعليم في المجلس الإقليمي ألقسوم |  2019-08-17 20:36:56 اصابة خطيرة باطلاق نار في طمرة |  2019-08-17 21:35:27 القبة الحديدية تعترض صواريخا اطلقت من غزة |  2019-08-17 19:35:44 فقدان الطالبة ايه نعامنة (21 عاما) من عرابة في اثيوبيا خلال بعثة تعليمية |  2019-08-17 15:34:00 مقتل أمينة فرحات ياسين من الجديدة المكر واعتقال زوجها |  2019-08-17 14:31:28 كوتينيو يُحبط مخطط ريال مدريد |  2019-08-17 14:29:29 مرشح للانتخابات الامريكية: يجب وقف المساعدات عن اسرائيل |  2019-08-17 14:27:29 ايمن عودة يحمل على ايهود براك ويدعوه الى اعتزال الحياة السياسية |  2019-08-17 14:25:03 الفنان هيثم خلايلة يطلق اغنيته الجديدة "يا غزالة"‎ |  2019-08-17 12:09:25 شركة اسرائيلية تطور تكنولوجيا تمكن المستخدم من الاستغناء عن كلمات السر |  2019-08-17 12:06:19 سجائر إلكترونية "مشتبهة" بإصابة العشرات في أميركا |  2019-08-17 11:56:25 اصابة خطيرة لطفل غرق في بركة كوخ خشبي بالجولان |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

تخليص سيدة علقت جراء انقلاب سيارة بالعرامشة



  |     |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ للاعلام العربي :"تخليص عالقه وصفت حالتها بالمتوسطه جراء انقلاب سياره في طريق عرب الغرامشه بالشمال.طواقم اطفاء وانقاذ عملت على تخليص العالقه من داخل السياره التي انقلبت وتم نقل المصابه الى المشفى لتلقي العلاج.
تخليص سيدة علقت جراء انقلاب سيارة بالعرامشة




كلمات متعلقة

تخليص, سيدة, علقت, جراء, انقلاب, سيارة, بالعرامشة,

تابعونــا

كفرمندا:رئيس المجلس مؤنس عبد الحليم يتفقد سير العمل في المدرسة الإعدادية الجديدة‎ كفرمندا:رئيس المجلس مؤنس عبد الحليم يتفقد سير العمل في المدرسة الإعدادية الجديدة‎ 2019-08-17 | 21:45:11

ضمن جولاته التفقدية على المؤسسات التعليمية قبيل إفتتاح السنة الدراسية الجديدة،...

وزير المعارف يقرّ تدريس قانون القومية والنائب جبارين يدعو المعلمين لرفض الامتثال وزير المعارف يقرّ تدريس قانون القومية والنائب جبارين يدعو المعلمين لرفض الامتثال 2019-08-17 | 21:44:06

في تصعيد آخر في الهجمة اليمينية ضد الجماهير العربية والشعب الفلسطيني عمومًا،...

لجنة متابعة التعليم العربي في رسالة عاجلة:نريد حل أزمة خدمات التربية والتعليم في المجلس الإقليمي ألقسوم لجنة متابعة التعليم العربي في رسالة عاجلة:نريد حل أزمة خدمات التربية والتعليم في المجلس الإقليمي ألقسوم 2019-08-17 | 21:40:32

وجهت لجنة متابعة التعليم العربي وبالتنسيق مع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات...

اصابة خطيرة باطلاق نار في طمرة اصابة خطيرة باطلاق نار في طمرة 2019-08-17 | 20:36:56

تعرض رجل مساء اليوم السبت لاطلاق نار في مدينة طمرة ووصفت حالته بالخطيرة...

القبة الحديدية تعترض صواريخا اطلقت من غزة القبة الحديدية تعترض صواريخا اطلقت من غزة 2019-08-17 | 21:35:27

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن القبة الحديدية اعترضت مساء اليوم عدة صواريخ...

فقدان الطالبة ايه نعامنة (21 عاما) من عرابة في اثيوبيا خلال بعثة تعليمية فقدان الطالبة ايه نعامنة (21 عاما) من عرابة في اثيوبيا خلال بعثة تعليمية 2019-08-17 | 19:35:44

افاد الناطق بلسان وزارة الخارجية ان الوزارة تلقت بلاغا عن فقدات الطالبة ايه...

مقتل أمينة فرحات ياسين من الجديدة المكر واعتقال زوجها مقتل أمينة فرحات ياسين من الجديدة المكر واعتقال زوجها 2019-08-17 | 15:34:00

لقيت شابة تبلغ من العمر 35 عاما مصرعها جراء تعرضها للطعن في الجديدة المكر ظهر اليوم...

اصابة خطيرة لطفل غرق في بركة كوخ خشبي بالجولان اصابة خطيرة لطفل غرق في بركة كوخ خشبي بالجولان 2019-08-17 | 11:56:25

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن طفل يبلغ من العمر 3 سنوات تعرض...

اهالي ام الفحم يستقبلون الحجاج باجواء رائعة اهالي ام الفحم يستقبلون الحجاج باجواء رائعة 2019-08-17 | 11:34:08

استقبل اهالي مدينة ام الفحم والمنطقة ثلاثة افواج من حجاج بيت الله الحرام بعد ان...

الطقس:اجواء صيفية عادية ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة الطقس:اجواء صيفية عادية ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة 2019-08-17 | 07:00:57

اليوم السبت 2019/08/17: يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids شجار مفرقعات كفر مندا تجدد انتخابات رئاسة مجلس محلي شرطة حجارة ضبط مكافحة مفرقعات العاب نارية خطيرة محظورة مصادرتها شفاعمرو مدينة شرطة شالوم سيلفان وزير اجتماع اعضاء رؤساء مجالس بلديات عرب يهود تهدئة الاوضاع المنطقة مسيرة سلام عرب يهود مشاركة واسعة ام الفحم مدينة رجال نساء الأمل شابة من قرية جت اعتداء سائق يهودي ضرب ارهابية مصرع سائق اشتعال احترقت سيارته مركبته شاحنة شارع 40 اللد قرب الشرطة اسعاف بيت المسن سخنين يحتفل يومي عيد ميلاده ال 12 احتفال مدينة المحطة المركزية القدس طعن اطلاق نار فلسطين ’ اصابة امرأة الملحنفارسبدارنةحيفامرتبةاولىفازالعالميةافلامسينمائيةكفر كنا اصابة شاب الرأس مروحية نقله للمستشفى شجار بين شابين حريق هائل يقترب من البيوت قرية الرينة الشرطة اطفاء اخماد أمين دراوشة الناصرة حادثة وفاة الشرطة غير جنائية خلفية خلفيتها تستبعد التحقيق تاليا تولين اول مواليد تؤأمين شفاعمرو مستشفى العائلة المقدسة الكنيست تفتتح دورتها الشتوية اليوم الاثنين اريتيري عامل اصابة مصرع ظنا انه احد منفذي العملية بئر السبع محطة مركزية اطلاق نار
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com