تخليص, سيدة, علقت, جراء, انقلاب, سيارة, بالعرامشة,

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ضمن جولاته التفقدية على المؤسسات التعليمية قبيل إفتتاح السنة الدراسية الجديدة،...
في تصعيد آخر في الهجمة اليمينية ضد الجماهير العربية والشعب الفلسطيني عمومًا،...
وجهت لجنة متابعة التعليم العربي وبالتنسيق مع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات...
تعرض رجل مساء اليوم السبت لاطلاق نار في مدينة طمرة ووصفت حالته بالخطيرة...
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن القبة الحديدية اعترضت مساء اليوم عدة صواريخ...
افاد الناطق بلسان وزارة الخارجية ان الوزارة تلقت بلاغا عن فقدات الطالبة ايه...
لقيت شابة تبلغ من العمر 35 عاما مصرعها جراء تعرضها للطعن في الجديدة المكر ظهر اليوم...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن طفل يبلغ من العمر 3 سنوات تعرض...
استقبل اهالي مدينة ام الفحم والمنطقة ثلاثة افواج من حجاج بيت الله الحرام بعد ان...
اليوم السبت 2019/08/17: يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة...