تخليص, سيدة, علقت, جراء, انقلاب, سيارة, بالعرامشة,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ للاعلام العربي :"تخليص عالقه وصفت حالتها بالمتوسطه جراء انقلاب سياره في طريق عرب الغرامشه بالشمال.طواقم اطفاء وانقاذ عملت على تخليص العالقه من داخل السياره التي انقلبت وتم نقل المصابه الى المشفى لتلقي العلاج.

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