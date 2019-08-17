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اصابة خطيرة باطلاق نار في طمرة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



تعرض رجل مساء اليوم السبت لاطلاق نار في مدينة طمرة ووصفت حالته بالخطيرة .


الطواقم الطبية التاببعة لمركز الزهراوي الطبي هرعت للمكان ونقلت المصاب الى مستشفى رمبام في حيفا وحالته بين المتوسطة والخطيرة .

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
اصابة خطيرة باطلاق نار في طمرة




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