اصابة, خطيرة, باطلاق, نار, في, طمرة,

الطواقم الطبية التاببعة لمركز الزهراوي الطبي هرعت للمكان ونقلت المصاب الى مستشفى رمبام في حيفا وحالته بين المتوسطة والخطيرة .الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .

تعرض رجل مساء اليوم السبت لاطلاق نار في مدينة طمرة ووصفت حالته بالخطيرة .

تابعونــا

كفرمندا:رئيس المجلس مؤنس عبد الحليم يتفقد سير العمل في المدرسة الإعدادية الجديدة‎ 2019-08-17 | 21:45:11 ضمن جولاته التفقدية على المؤسسات التعليمية قبيل إفتتاح السنة الدراسية الجديدة،...

وزير المعارف يقرّ تدريس قانون القومية والنائب جبارين يدعو المعلمين لرفض الامتثال 2019-08-17 | 21:44:06 في تصعيد آخر في الهجمة اليمينية ضد الجماهير العربية والشعب الفلسطيني عمومًا،...

تخليص سيدة علقت جراء انقلاب سيارة بالعرامشة 2019-08-17 | 21:42:27 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ للاعلام العربي :"تخليص عالقه وصفت...

لجنة متابعة التعليم العربي في رسالة عاجلة:نريد حل أزمة خدمات التربية والتعليم في المجلس الإقليمي ألقسوم 2019-08-17 | 21:40:32 وجهت لجنة متابعة التعليم العربي وبالتنسيق مع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات...

القبة الحديدية تعترض صواريخا اطلقت من غزة 2019-08-17 | 21:35:27 أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن القبة الحديدية اعترضت مساء اليوم عدة صواريخ...

فقدان الطالبة ايه نعامنة (21 عاما) من عرابة في اثيوبيا خلال بعثة تعليمية 2019-08-17 | 19:35:44 افاد الناطق بلسان وزارة الخارجية ان الوزارة تلقت بلاغا عن فقدات الطالبة ايه...

مقتل أمينة فرحات ياسين من الجديدة المكر واعتقال زوجها 2019-08-17 | 15:34:00 لقيت شابة تبلغ من العمر 35 عاما مصرعها جراء تعرضها للطعن في الجديدة المكر ظهر اليوم...

اصابة خطيرة لطفل غرق في بركة كوخ خشبي بالجولان 2019-08-17 | 11:56:25 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن طفل يبلغ من العمر 3 سنوات تعرض...

اهالي ام الفحم يستقبلون الحجاج باجواء رائعة 2019-08-17 | 11:34:08 استقبل اهالي مدينة ام الفحم والمنطقة ثلاثة افواج من حجاج بيت الله الحرام بعد ان...