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القبة الحديدية تعترض صواريخا اطلقت من غزة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن القبة الحديدية اعترضت مساء اليوم عدة صواريخ انطلقت من قطاع غزة تجاه المستوطنات المحيطة بقطاع غزة.  وأفادت وسائل اعلام عبرية أن القبة الحديدية اعترضت صاروخافي سماء المجلس الإقليمي شعر هنيغف واخرى في اشكول.  وأضافت أن صفارات الإنذار دوّت في المستوطنات الإسرائيلية بـ"غلاف غزة".
القبة الحديدية تعترض صواريخا اطلقت من غزة




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