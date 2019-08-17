القبة, الحديدية, تعترض, صواريخا, اطلقت, من, غزة,

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ضمن جولاته التفقدية على المؤسسات التعليمية قبيل إفتتاح السنة الدراسية الجديدة،...
في تصعيد آخر في الهجمة اليمينية ضد الجماهير العربية والشعب الفلسطيني عمومًا،...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ للاعلام العربي :"تخليص عالقه وصفت...
وجهت لجنة متابعة التعليم العربي وبالتنسيق مع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات...
تعرض رجل مساء اليوم السبت لاطلاق نار في مدينة طمرة ووصفت حالته بالخطيرة...
افاد الناطق بلسان وزارة الخارجية ان الوزارة تلقت بلاغا عن فقدات الطالبة ايه...
لقيت شابة تبلغ من العمر 35 عاما مصرعها جراء تعرضها للطعن في الجديدة المكر ظهر اليوم...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن طفل يبلغ من العمر 3 سنوات تعرض...
استقبل اهالي مدينة ام الفحم والمنطقة ثلاثة افواج من حجاج بيت الله الحرام بعد ان...
اليوم السبت 2019/08/17: يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة...