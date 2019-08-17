فقدان, الطالبة, ايه, نعامنة, (21, عاما), من, عرابة, في, اثيوبيا, خلال, بعثة, تعليمية,

افاد الناطق بلسان وزارة الخارجية ان الوزارة تلقت بلاغا عن فقدات الطالبة ايه نعامنة البالغة من العمر ٢١ عاما ، وذلك خلال تواجدها في بعثه تعليمية في اثيوبيا صباح اليوم السبت.





وافاد البيان ان مرشد المجموعة فقد الاتصال مع الطالبة ولم تستطيع الوصول الى النقطة اللتي اتفق عليها.



الوزارة تواصلت مع السلطات الاثيوبية ووحدات الانقاذ هناك.