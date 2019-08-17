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كوتينيو يُحبط مخطط ريال مدريد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، أن البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم برشلونة المعار إلى بايرن ميونخ، وجه صدمة لريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقًا لصحيفة "سبورت"، فإن فيليب كوتينيو أغلق المخرج الوحيد الذي قد يدفع النجم الويلزي جاريث بيل خارج أسوار ريال مدريد.
وأشارت إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، كان ينتظر صفقة رحيل جاريث بيل هذا الصيف، خاصة وأن اللاعب لا يتمتع بثقة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.
وفضل مسؤولو بايرن ميونخ، ضم فيليب كوتينيو عن جاريث بيل هذا الصيف، لأسباب اقتصادية ورياضية.
وأعلن البافاري خلال بيان رسمي، أن كوتينيو سيصل خلال الأيام القليلة المقبلة للخضوع للفحص الطبي وتوقيع العقود، حيث سيحصل برشلونة على مبلغ يتراوح بين 15 إلى 20 مليون يورو.
ويعد كوتينيو أغلى صفقة في تاريخ برشلونة، حيث انضم إلى الفريق الكتالوني مقابل 120 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات تبلغ 40 مليونًا.
كوتينيو يُحبط مخطط ريال مدريد




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