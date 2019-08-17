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مرشح للانتخابات الامريكية: يجب وقف المساعدات عن اسرائيل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال السيناتور الامريكي بيرني ساندرز، الذي يترشح عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، أن على الحكومة الإسرائيلية رفض تلقي مليارات الدولارات كمساعدات أمريكية كل عام، بعد رفضها السماح لعضوين بالكونجرس الديمقراطي من الدخول الى اسرائيل.  وقال ساندرز في مقابلة مع قناة" MSNBC" في إشارة إلى قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم السماح لعضوية الكونجرس رشيدة طالب وإلهان عمر "فكرة أن أعضاء الكونجرس الأمريكي غير مسموح لهم بزيارة بلد يتلقى منا مليارات الدولارات هي فكرة فاضحة".  وقال "إذا لم ترغب إسرائيل في زيارة أعضاء الكونجرس الأمريكي لبلدهم لمعرفة ما يجري هناك عن كثب، يجب عليها ايضا أن ترفض قبول مليارات الدولارات التي نقدمها لها".وقال ساندرز عن قرار نتنياهو بحظر طالب وعمر: "أتمنى أن أخبرك أنني مصدوم، من المأساوي أن لدينا رئيسا أمريكيا عنصريا ومتعصبا دينيا."  وعرض ساندرز أيضا استخدام المساعدات الأمريكية لإسرائيل كوسيلة للضغط عليها من اجل تحقيق السلام.  وأوضح "كل ما أقوله هو أننا نحتاج إلى سياسة متوازنة في الشرق الأوسط تحمي استقلال إسرائيل وأمنها، لكنها تحترم أيضا الشعب الفلسطيني، الذي يعاني الكثير منه كثيرا في غزة وأماكن أخرى".  وقال "أعتقد أن الشيء الذي يتعين على الولايات المتحدة فعله، خاصة في ضوء المبالغ الضخمة التي ننفقها هناك، هو مطالبة القيادة الإسرائيلية والفلسطينية بالجلوس معا والبدء في محاولة سد الفجوات لإحلال السلام في هذه المنطقة المتنازع عليها".
مرشح للانتخابات الامريكية: يجب وقف المساعدات عن اسرائيل




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